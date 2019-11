Stand: 27.11.2019 12:00 Uhr

Wählen Sie die Sportler des Jahres 2019 in SH

Hinter vielen Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein liegt ein großes Sportjahr. Manche holten Titel, andere lieferten tolle Platzierungen ab. Auch neue Rekorde und persönliche Bestleistungen waren dabei. Einige Athleten haben ein Wechselbad der Gefühle erlebt - mit riesigen Erfolgen, aber auch bitteren Niederlagen. Jetzt sind Sie am Zug: Welche Sportlerin, welcher Sportler und welches Team hat 2019 alle anderen überragt? Sie können Ihren jeweiligen Favoriten in den drei Kategorien per Mausklick unterstützen. Ab sofort läuft die Abstimmung hier auf NDR.de. Das Voting endet am 16. Dezember 2019 um 12 Uhr.

Zwölf Athletinnen und Athleten sowie sechs Teams sind nominiert

Für jede der drei Kategorien hat eine Jury aus LSV-Vertretern und der Vereinigung der schleswig-holsteinischen Sportjournalisten eine Vorauswahl getroffen. In den Kategorien stehen sechs Athletinnen und Athleten sowie sechs Teams zur Wahl. Eine Extra-Seite mit Porträts und Videos aller nominierten Sportler finden Sie hier. An dem Voting kann jeder Sportfan teilnehmen und so mitentscheiden, wer das Rennen macht. Mehrfach-Abstimmungen sind möglich, das Voting ist nicht repräsentativ.

Das sind die Kandidaten:

Christopher Scheffelmeier moderiert Sieger-Gala

Wer die Wahl in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, gibt der Landessportverband am 19. Dezember 2019 im Kieler Schloss bekannt. Dort werden die Sportler in einem feierlichen Rahmen geehrt. Durch den Abend führt NDR Moderator Christopher Scheffelmeier. Haben Sie Lust, dabei zu sein?

5 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen

Das ist mit etwas Glück kein Problem. Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für die Gala im Kieler Schloss. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, dann machen Sie mit bei unserem Sportquiz. Hier geht's zu den Fragen.

NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der LSV-Sportlerwahl.

Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres von 2001 - 2018 Jahr Sportlerin Sportler Mannschaft 2001 Janet Radünzel (Ruderin) Heiko Kröger (Segler) SG Flensburg Handewitt 2002 Marita Scholz (Ruderin) Mike Maczey (Zehnkämpfer) THW Kiel 2003 Janet Radünzel (Ruderin) Marco Geisler (Ruderer) SG Flensburg Handewitt 2004 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) / Meike Evers (Rudern) Henning Fritz (Handballer) SG Flensburg Handewitt 2005 Bettina Eistel (Reiterin) Christian Berge (Handballer) THW Kiel 2006 Melanie Hansen (Ruderin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2007 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Nikola Karabatic (Handballer) THW Kiel 2008 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Hinrich Romeike (Reiter) THW Kiel 2009 Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) Stefan Schwab (Leichtathlet) THW Kiel 2010 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2011 Janne Friederike Meyer (Reiterin) Steffen Uliczka (Leichtathlet) THW Kiel 2012 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) THW Kiel 2013 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Maximilian Munski (Ruderer) THW Kiel 2014 Kirsten Bruhn (Schwimmerin) Lars Hartig (Ruderer) THW Kiel 2015 Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze (Ruderinnen) Maximilian Munski (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2016 Angelique Kerber (Tennisspielerin) Lauritz Schoof (Ruderer) SG Flensburg-Handewitt 2017 Hanna Knüppel (Reiterin) Finn Schröder (Ruderer) Holstein Kiel 2018 Frieda Hämmerling (Ruderin) Jacob Heidtmann (Schwimmer) SG Flensburg-Handewitt

