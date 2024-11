Triathletin Julia Bröcker: Ehrgeizig und mit Spaß dabei Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Julia Bröcker aus Groß Niendorf ist nominiert als Sportlerin des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Die Triathletin kletterte bei der U23-EM aufs Treppchen und gewann Silber mit der Mixed-Staffel.

von Andrea Schmidt

21 Jahre alt und professionelle Triathletin: "Ich find' das richtig cool. Ich war schon in so vielen verschiedenen Ländern." Julia Bröcker freut sich, wie sich in den letzten Jahren alles sportlich entwickelt hat. Mit 12 oder 13 Jahren - so genau weiß das die gebürtige Groß Niendorferin (Kreis Segeberg) selbst nicht mehr - hatte sie angefangen, für Triathlon zu trainieren.

Als Kind spielt Bröcker Handball

Das Handballspielen gab Bröcker damals auf. Stattdessen fuhr sie Rad, lief und schwamm für den VfL Oldesloe (Kreis Stormarn). Inzwischen ist Bröcker nach Leipzig gezogen, wo sie viele Erfolge feiert. Sie erreichte unter anderem den dritten Platz bei der U23-Sprint-EM in der Türkei. Dort holte die 21-Jährige auch Silber in der Mixed-Staffel.

Schwimmen nach dem Ausschlafen

"Ich habe in diesem Jahr 20 Rennen gemacht - das ist sehr viel", sagt Bröcker. "Im Winter habe ich den Fokus sehr aufs Schwimmen gelegt, damit ich da besser werde." Und das hat eindeutig geklappt.

Wie ein normaler Trainingstag bei ihr aussieht? "Also erst mal schlafe ich lang bis acht oder neun Uhr", erzählt Bröcker und lacht. Da sie meist mit Schwimmtraining in den Tag startet und die Hallen oft nicht vor zehn Uhr aufmachen, muss sie sich morgens nicht hetzen.

Am liebsten sitzt die Triathletin auf dem Rad

Nach dem Schwimmen wird gegessen, dann gelaufen oder Rad gefahren - ihre Lieblingsdisziplin. Danach: entspannen und wieder essen. "Ich habe 25 bis 30 Stunden Training in einer Woche. Während einer Rennwoche sind es nur etwa 15 bis 20 Stunden." Und dann muss sie auch noch ihr Sportmanagement-Studium in Leipzig schaffen, das sie gerade begonnen hat.

In der Heimat trifft sie ihren Förderer von früher

In ihre schleswig-holsteinische Heimat kommt die Triathletin aus zeitlichen Gründen nicht mehr so oft, freut sich aber immer sehr, wenn sie ihre Eltern oder ihren ehemaligen sportlichen Förderer Carsten Krömer trifft.

Gefragt nach ihren Zielen für 2025, sagt die Sportlerin: "Ich will einfach noch besser performen und das auch in Weltcups zeigen." Ehrgeizig und immer mit Spaß dabei: Das ist Julia Bröcker.

Rückblick auf 2023 Sportler des Jahres 2023 in SH: Ammann, Unruh und THW Kiel Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel sind zu Schleswig-Holsteins Sportlern des Jahres 2023 gewählt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 19.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Triathlon Kreis Segeberg