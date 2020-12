Sportler des Jahres: EM-Silber, Weltrekord und Deutscher Meister Stand: 27.12.2020 06:00 Uhr Die Sieger bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2020 in Schleswig-Holstein stehen fest: Sie heißen Frieda Hämmerling, Florian Unruh und THW Kiel. Außerdem gibt es einen Nachwuchs-Sonderpreis.

Das Sportjahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie: Viele Wettkämpfe fielen aus, die Olympischen Spiele in Tokio wurden verschoben, Quarantäne-Situationen mussten bewältigt werden. Schließlich gab es ein paar Turniere mit nur sehr wenigen Zuschauern. Für die Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften war das Jahr vor allem mental eine große Herausforderung.

Ruderin Frieda Hämmerling, Bogenschütze Florian Unruh und der THW Kiel bewiesen besondere Stärke. Sie sind die Gewinner der "Sportler des Jahres"-Wahl 2020 vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV).

Expertenjury bestimmt Gewinner

"Frieda Hämmerling und Florian Unruh sind zwei absolute Top-Sportler von internationalem Format. Sie konnten durch herausragende Leistungen auf sich aufmerksam machen", sagte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen. Das sei für viele andere Spitzensportler und -sportlerinnen coronabedingt nicht möglich gewesen. "Gleichwohl war es uns beim LSV aber wichtig, diese traditionell zum Ende eines Sportjahres stattfindende Auszeichnung besonderer Leistungen auch im Corona-Jahr 2020 vorzunehmen", meinte Tiessen.

Ermittelt wurden die Sieger bei der diesjährigen Wahl allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren per Online-Abstimmung auf NDR.de/sh, sondern über das Voting einer Expertenjury. Sie bestand aus Vertreterinnen und Vertretern des LSV, der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten sowie des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein.

Olympia-Kandidaten zeigen sich in Top-Form

Ruderin Frieda Hämmerling wurde Vize-Europameisterin im Doppelvierer in Polen. Außerdem hat die 23-jährige Kielerin ihr Olympia-Ticket für Tokio 2021 so gut wie sicher. Florian Unruh aus Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gewann die Indoor World Series, den erstmals ausgetragenen Deutschland Cup der Recurve Bogenschützen und schließlich stellte der 27-Jährige bei der Kadersichtung des Deutschen Schützenbundes in München einen neuen Weltrekord in der doppelten 70-m-Runde auf.

Die Handballer des THW Kiel konnten ihren Titel aus dem vergangenen Jahr als "Mannschaft des Jahres 2019" erfolgreich verteidigen. Die "Zebras" gewannen nach fünf Jahren wieder die Deutsche Meisterschaft und zum zehnten Mal den Super-Cup. Zum Jahresabschluss spielt der THW noch im Final Four der Champions League Ende Dezember in Köln.

Beachvolleyballer ist "Newcomer des Jahres 2020"

Zum siebten Mal wurde auch wieder ein erfolgreicher Nachwuchssportler mit großem Erfolgspotenzial ausgezeichnet. Den Sonderpreis erhielt in diesem Jahr Beachvolleyballer Momme Lorenz. Der 17-jährige Kieler, der im Sportinternat des VC Olympia 93 Berlin trainiert, hat ein sehr erfolgreiches Sportjahr hinter sich. So wurde er doppelter Deutscher Jungendmeister und gewann außerdem Silber bei der U20-Europameisterschaft in Tschechien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nordsport | 27.12.2020 | 15:30 Uhr