Handballer der SG Flensburg-Handewitt feiern Titel-Premiere Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt ist nominiert als Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal in der Klubgeschichte sicherten sich die Handballer den Titel in der European League.

von Rudi Dautwiz

Bereits vor einem Jahr war dieser Titel das große Ziel des Vereins gewesen: Die Flensburger hatten sich mit Erfolg um die Ausrichtung des Endrunden-Turniers der European League beworben. Doch dann schied die Mannschaft im Viertelfinale völlig überraschend aus. Das Finale in Flensburg stieg ohne die Lokalmatadoren.

So fand die Feier erst 2024 statt. In Hamburg besiegte die SG in einem rein deutschen Finale die Füchse Berlin mit 36:31.

Siebter internationaler Titel für die SG

Es war bereits der 13. Titelgewinn in der Vereinsgeschichte der SG Flensburg-Handewitt. Sieben Mal war der Klub sogar schon auf internationalem Parkett erfolgreich.

Dennoch war der European-League-Titel etwas ganz Besonderes. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2019 hatte eine ganze Region fünf lange Jahre auf den nächsten großen Erfolg gewartet.

Flensburgs perfektes Final-Four-Wochenende

Am 28. Mai 2024 war es dann endlich soweit. Nach einem souveränen Halbfinalsieg einen Tag zuvor gegen Dinamo Bukarest besaßen auch die Füchse Berlin im Endspiel keine Chance gegen eine furios aufspielende Flensburger Mannschaft, die in Hamburg ein perfektes Wochenende mit dem Titel in der European League krönte.

In der Bundesliga waren die Spiele gegen die Füchse noch mit einem Unentschieden und einer Niederlage zu Ende gegangen - im European-League-Finale besaß das Team aus der Hauptstadt keine Chance.

Rückblick auf 2023 Sportler des Jahres 2023 in SH: Ammann, Unruh und THW Kiel Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel sind zu Schleswig-Holsteins Sportlern des Jahres 2023 gewählt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 19.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg SG Flensburg-Handewitt