Nach zwei Absagen: Hannover-Marathon findet wieder statt Stand: 21.02.2022 13:27 Uhr Nach den Corona-bedingten Absagen 2020 und 2021 wird der Hannover-Marathon am 3. April dieses Jahres zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie wieder stattfinden.

Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Die erste große Laufveranstaltung des Jahres in Deutschland sei "ein Zeichen mit Signalwirkung", heißt es in der Mitteilung. Der Hannover-Marathon feiert seinen 30. Geburtstag.

Gleichzeitig deutsche Marathon-Meisterschaft

Geplant sind neben dem klassischen Marathon, ein Halbmarathon, eine Marathon-Staffel, der 10-Kilometer-Lauf, ein Handbike-Marathon, sowie die 10-Kilometer-Runde für Walker und Nordic Walker. Eine fünfstellige Zahl an Anmeldungen liegt dem Veranstalter bereits vor, auf der Königsdistanz von 42,195 Kilometern werden in diesem Jahr als zusätzlicher Höhepunkt die deutschen Marathon-Meisterschaften ausgetragen.

"Sicherlich wird im Umfeld der Veranstaltung nicht alles wieder so sein, wie bis 2019 gewohnt, wir werden uns in diesem Jahr noch mehr auf den sportlichen Ablauf fokussieren", so Stefanie Eichel vom Veranstalter: "Aber wir sind froh, dieses bewusste und positive Zeichen eines Neustarts setzen zu können und unter dem Motto 'Hannover läuft wieder… gemeinsam!' an der Startlinie zu stehen."

