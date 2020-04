Stand: 05.04.2020 08:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

Laufsport trotzt Corona: Virtuelle Läufe durch die Welt

Das Coronavirus hat den Sport völlig lahmgelegt. Das beklagen auch die Läufer: Wettkämpfe wurden abgesagt, Marathons verschoben. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch. Und so gibt es in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Zeit jetzt gerade eine Reihe "virtueller" Läufe - quer durch Europa und die Welt.

Jeder Kilometer wird auf der Karte verzeichnet

Sie laufen nicht zusammen - sondern höchstens zu zweit. Und halten Abstand, so sind die Regeln. Nach dem Training notieren die Läufer des SV Turbine Neubrandenburg ihre Kilometer und schicken sie per Mail an Clubchef Jörg Knospe. Er hatte die Idee für den virtuellen Lauf quer durch Europa. "Wir sind in Lissabon gestartet und laufen nach Tschaikowski im Ural." Die Resonanz sei riesig: "Mittlerweile sind wir 106 Leute im Rennen", so Knospe. Jeden Abend bekommen alle Teilnehmer einen Tagesbericht.

Lauf zu den Partnerstädten

Das Beispiel vom SV Turbine hat Schule gemacht. Die Handballer von Fortuna Neubrandenburg laufen gerade virtuell nach Dänemark, die Laufgruppe Schwerin zu den Partnerstädten der Landeshauptstadt unter dem #PartnerStädteLaufRunde:

Planänderung auch beim Marathonmeister

Bei Fiko Rostock läuft das Projekt Tokio 2021. Der zweifache deutsche Marathonmeister Tom Gröschel macht auch mit. Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele hat Gröschel seine Pläne geändert. Tagsüber arbeitet er wieder bei der Bereitschaftspolizei, kontrolliert zum Beispiel mit seinen Kollegen Autos an einer Zufahrt zum Darß. Auch ein etwas anderer Einsatz in diesen Corona-Zeiten.

Kontakt Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.04.2020 | 10:00 Uhr