Basketball: Oldenburg und Vechta träumen vom Finale

Ein norddeutsches Finale in der Basketball-Bundesliga - in der aktuellen Saison könnte dieses unwahrscheinliche Szenario tatsächlich wahr werden. Die Baskets Oldenburg sowie Aufsteiger Rasta Vechta haben den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft und träumen von mehr. Am Sonntag beginnen die Halbfinal-Serien.

Oldenburg peilt vierte Finalteilnahme an

Vor zehn Jahren herrschte Ausnahmezustand in der Stadt Oldenburg. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewannen die Baskets die deutsche Meisterschaft - und das bei ihrer ersten Finalteilnahme. In der Folge kamen noch zwei weitere hinzu - 2012 und 2017 waren die Niedersachsen allerdings chancenlos gegen die damals übermächtigen Bamberger. In dieser Saison könnte es die vierte Auflage geben. Das Team von Trainer Mladen Drijencic, angeführt vom wertvollsten Spieler der Hauptrunde Will Cummings, geht als Favorit in die Halbfinal-Serie gegen Alba Berlin. Es dürfte ein Duell auf hohem Niveau werden. Beide Teams sind in guter Form und spazierten durch ihre Viertelfinals: Oldenburg setzte sich gegen Bonn mit 3:0 durch (zwölfter Heimsieg in Serie), Berlin warf Ulm blitzsauber aus dem Titel-Rennen.

Baskets setzen auf Heimstärke

Zum sechsten Mal treffen die beiden Mannschaften in den Play-offs aufeinander, mit einer Neuerung: Erstmals haben die Baskets den Heimvorteil auf ihrer Seite, die Serie beginnt am Sonntag (15 Uhr) in der großen Oldenburger Arena - dort würde auch ein mögliches fünftes und entscheidendes Spiel stattfinden. "Die Atmosphäre von den Fans müssen wir mitnehmen. Wenn wir die Heimspiele gewinnen, dann gewinnen wir auch die Serie", sagte Routinier Karsten Tadda im Video-Interview auf der Vereinswebseite.

Kühe statt Basketball

Schaffen die Oldenburger den Einzug ins Finale, dann könnte es (wie 2017) zu einem kuriosen Hallenproblem kommen. Denn Ende Juni ziehen die Rinder in die große Arena ein - bei der "German Dairy Show" geht es unter anderem um preisgekröntes Braun- und Fleckvieh statt um Dreipunkte-Würfe und Dunkings. Je nach Heimrecht in der Serie müssten die Basketballer für die vierte oder fünfte Partie den Spielort wechseln. Die benachbarte kleine Halle kommt aus Kapazitätsgründen nicht infrage, der Verein arbeitet an einer Lösung.

Tickets schnell weg - große Euphorie in Vechta

Rund 60 Kilometer von Oldenburg entfernt, bereitet sich Rasta Vechta auf das nächste Duell der Marke "David gegen Goliath" vor. Nach dem Coup gegen Bamberg trifft der Aufsteiger auf Titelverteidiger Bayern München. Der Hauptrunden-Erste setzte sich im Viertelfinale zwar deutlich gegen die Löwen Braunschweig durch, konnte insgesamt aber nicht vollends überzeugen. Die Auftakt-Partie steigt am Sonntagabend (18 Uhr) in München, das mit Spannung erwartete erste Heimspiel findet am Dienstag (20.30 Uhr) statt - die Tickets waren innerhalb weniger Minuten vergriffen.

"Charakter schlägt Talent"

Ziemlich genau 40 Jahre nach seiner Gründung steht der kleine Basketballclub aus dem Oldenburger Münsterland zum ersten Mal in der Runde der letzten Vier. Ein Finaleinzug wäre eine dicke Sensation. Charakter - auf der Suche nach der Erfolgsformel landet man bei Rasta Vechta immer wieder bei diesem Begriff. "Charakter schlägt Talent", sagte Pedro Calles, der Trainer des Aufsteigers, der den deutschen Basketball in dieser Saison so erfrischend durcheinanderwirbelt. "Diese Mannschaft, das siehst du, hat sehr großen Charakter", meinte auch Bayern Münchens Trainer Dejan Radonjic anerkennend. Der Titelverteidiger ist gewarnt.

