Zverev zieht souverän ins Halbfinale der US Open ein Stand: 08.09.2021 22:30 Uhr Alexander Zverev steht im Halbfinale der US Open. Der 24 Jahre alte Hamburger ließ dem Südafrikaner Lloyd Harris im Viertelfinale keine Chance, gewann mit 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 und darf rund einen Monat nach seinem Olympiatriumph auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hoffen.

Clever, nervenstark und mit unbändiger Power zog Zverev mit seinem 16. Sieg in Folge in die Vorschlussrunde ein. Der Vorjahresfinalist nahm damit seine letzte Hürde vor dem möglichen "Traumduell" mit Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste hat alle drei vorherigen Majors des Jahres in Melbourne, Paris und Wimbledon für sich entschieden und will in New York als erster Profi seit Rod Laver 1969 den Kalender-Grand-Slam komplettieren.

Wenn den "Djoker" einer stoppen kann, dann ist es wohl Olympiasieger Zverev. Das hatte der Hamburger zuletzt bei den Spielen in Tokio bewiesen, als er auf seinem Weg zu Gold den Serben aus dem Weg räumte - ebenfalls im Halbfinale. Djokovic trifft in seinem Viertelfinale auf den Italiener Matteo Berrettini.

"Ich hoffe, es dauert acht Stunden und 30 Minuten, dass sie über den Platz kriechen und ich das Finale erreiche." Alexander Zverev

Durch den erneuten Drei-Satz-Erfolg konnte Zverev Kraft für das Halbfinale - bislang hat er im kompletten Turnier erst einen Satz verloren. Nach dem Triumph von Tokio und in Cincinnati steht der 24-Jährige nun das vierte Mal in seiner Karriere unter den Top vier bei einem Grand-Slam-Turnier. 2020 war er in New York im Finale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert. Lediglich zwei Punkte fehlten Zverev zum großen Coup. Nun scheint die deutsche Nummer eins bereit zu sein für seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Enger erster Satz

Harris hatte vor dem Duell mit Zverev durchaus für Aufsehen gesorgt mit klaren Erfolgen gegen Denis Shapovalov, die Nummer sieben der Setzliste, und den zuvor stark aufspielenden US-Amerikaner Reilly Opelka. Und der erste Satz war ungeheuer eng. Immer wieder wurde der deutsche Topspieler von seinem Kontrahenten nach außen getrieben, gab seinen Aufschlag ab und brauchte ein Re-Break, um den Tiebreak zu erreichen. Zverev wehrte dann einen Satzball ab, um selbst den Durchgang noch zu gewinnen.

"Er hat unglaublich aufgeschlagen. Ich bin glücklich, dass ich es in drei Sätzen geschafft habe." Alexander Zverev

Rund um die entscheidenden Ballwechsel gab es dabei Diskussionen. Zverev beschwerte sich immer wieder darüber, dass die Spieler störend auf den großen Videoleinwänden gezeigt würden. Keine einfache Situation für Harris, der nach dem Verlust des Satzes eine Flasche auf den Hartplatz pfefferte und im Anschluss Probleme hatte dranzubleiben.

Mit einem Ass zum Sieg

Zverev nahm seinem Gegner schnell das Service ab und spielte den zweiten Durchgang überzeugend zu Ende. Mit einer hohen Quote bei seinen kraftvollen ersten Aufschlägen übte er jederzeit Druck auf Harris aus, der diesem nicht standhalten konnte. Auch im dritten Satz machte der Hamburger sehr deutlich, dass er in dem Turnier noch mehr vor hat. Das Ass zum Matchgewinn und Zverevs angriffslustiger Blick danach sprachen Bände.

