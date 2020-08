Stand: 23.08.2020 18:18 Uhr

Hannoveraner Diakité überrascht als Zehnkampf-Meister

Überraschung bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Vaterstetten: Der 20 Jahre alte Malik Diakité von Hannover 96 hat sich mit 7.641 Zählern erstmals den Titel im Zehnkampf gesichert. Diakité wurde am Sonntag zwar von Jannis Wolff übertrumpft (7.670), der 22-Jährige von der Aachener TG hatte aber nur für die U-23-Wertung gemeldet und konnte sich deshalb nicht als neuer deutscher Meister feiern lassen. Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz war nach seiner Ellenbogen-Operation nicht am Start.

Favorit Brugger disqualifiziert

Diakaté stammt aus Blomberg/Lippe. Vor zwei Jahren war er nach Hannover gewechselt und hatte sich in seinem ersten Jahr in der niedersächsischen Trainingsgruppe um 700 Punkte gesteigert. Im vergangenen Winter hatte den Studenten (Verkehrsingenieurwesen) eine schwere Muskelverletzung zurückgeworfen.

Den zweiten Platz hinter Diakité belegte Jan Ruhrmann (Uerdingen/Dormagen) mit 7.601 Punkten vor Nico Beckers (Aachen/.7298). Favorit Mathias Brugger aus Ulm verursachte am Sonnabend im 100-Meter-Lauf den zweiten Fehlstart und wurde disqualifiziert. Ein Protest des Dritten der Hallen-WM von 2016 wurde später abgelehnt.

Schäfer siegt bei den Frauen

"Für die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen, die hier teilnehmen konnten, war es natürlich sehr wichtig, dass mal wieder ein Wettkampf stattgefunden hat, dass man sich mit anderen Athleten vergleichen und sehen konnte, dass sich das Training der vergangenen Monate ausgezahlt hat", sagte Kaul, der als TV-Experte dabei war. Im Siebenkampf der Frauen triumphierte Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt (6.319 Punkte). Die WM-Zweite von 2017 wird seit dem vergangenen Jahr von Kauls Eltern trainiert. Die Titelkämpfe fanden wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen statt.

