Stand: 13.01.2022 18:13 Uhr World Series im 7er-Rugby: Hamburger Ellermann im DRV-Kader

Ben Ellermann vom FC St. Pauli ist für die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft nominiert worden, die an den World-Series-Turnieren in Malaga (21. bis 23. Januar) und Sevilla (28. bis 30. Januar) teilnimmt. Die DRV-Auswahl wurde kurzfristig nachnominiert, da Neuseeland verzichtet hatte. In der Vorrunde in Malaga warten auf das von Bundestrainer Damian McGrath betreute deutsche Team die Auswahlteams von Australien, Irland und Japan. 13.01.2022 18:13