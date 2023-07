Wimbledon: Zverev in der dritten Runde - aber Kritik an seinem Team

Stand: 07.07.2023 19:38 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships. Er bezwang Yosuke Watanuki aus Japan mit 6:4, 5:7, 6:2, 6:2, übte danach aber Kritik an seinem Team. Nächster Gegner ist Matteo Berrettini (Italien).