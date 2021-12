Weltumsegler Boris Herrmann braucht Erholung - und hat große Pläne Stand: 24.12.2021 12:25 Uhr Elf Monate nach dem Ende seiner Weltumseglung bei der Vendée Globe schleppt Boris Herrmann unterschwellig "eine gewisse Erschöpfung" mit sich herum. Er freut sich auf eine besinnliche Zeit - und hat dennoch große Pläne.

Beim Hamburger stehen die Zeichen auf Erholung. Noch. Er wolle sich in diesem Winter von der Erschöpfung befreien, sagte er der Zeitung "Die Welt". "Ich brauche die Zeit, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und dem Körper und der Seele eine Pause zu geben."

Seit dem packenden Vendée-Globe-Finale im Januar hat er nur eine große Regatta bestritten. Zur Kieler Woche war Deutschlands Vorzeigesegler mit seinem Team im Heimatrevier aufgekreuzt. Darüber hinaus haben ihn TV-Auftritte, Ehrungen, Umwelt-Engagements, vier veröffentlichte Bücher, die vergrößerte Sponsorenfamilie und vor allem sein Neubauprojekt in Frankreich gefordert. Es war trotz einer Saison ohne eigene Rennyacht ein atemloses Jahr.

Neues Boot soll im Juni 2022 fertig sein

Die Planungen der nächsten Projekte laufen dennoch auf Hochtouren. Der 40-Jährige will im Januar 2023 am Ocean Race teilnehmen. Auf den mehr als 30.000 Seemeilen des wichtigsten Mannschaftsrennen um die Welt, das allerdings aktuell noch auch wegen der Corona-Pandemie unter Teilnehmermangel leidet, wollen er und sein Team den Neubau für das zweite Vendée-Globe-Solo des Skippers 2024/2025 testen und optimieren.

"Ich hoffe, dass unser neues Boot unter einem guten Stern stehen wird. Da ist man ja auch ein wenig abergläubisch", sagte er. Die neue Imoca-Yacht für Herrmanns Rennstall Team Malizia wird in Frankreich gebaut. Die zweite Halbzeit ist angelaufen. Das Boot soll im Juni 2022 fertiggestellt sein und umgehend den Test- und Trainingsbetrieb aufnehmen.

Für die letzte Etappe des Ocean Race Weltumrundung mit Start im dänischen Aarhus und Ziel im niederländischen Den Haag ist im Juni 2023 ein sogenannter Fly-By in Kiel geplant. Das Regatta-Feld wird um eine Wendemarke auf der Kieler Innenförde segeln. Als 2002 die "Illbruck" den Klassiker um den Globus gewann, hatten mehr als 100.000 Zuschauer den Triumph beim Zieldurchgang in Kiel gefeiert.

Möglichst kein Gedanke an die Kollision

An den Zusammenstoß mit einem Fischertrawler kurz vor dem Ziel der Vendée Globe versucht der gebürtige Oldenburger nicht zu denken. Die Kollision hatte ihn Ende Januar wenige Meilen vor dem Zielhafen in Frankreich um die Chancen auf den Sieg oder einen Podiumsplatz gebracht. Der Solo-Segler, der dennoch starker Fünfter wurde, hatte den Unfall kurz vor Schluss der Weltumrundung unverletzt überstanden und erreichte mit verringerter Geschwindigkeit das Ziel. "Das ist ein prägender Moment und löst bei mir sofort den Reflex aus, alles unternehmen zu wollen, um zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Dazu gehört modernste Sicherheitstechnik auf dem neuen Schiff genauso wie der starke Wille, das Risiko so weit wie möglich zu minimieren", so Herrmann.

Weihnachten nicht einsam auf See, sondern mit der Familie

Zur selben Zeit im Vorjahr alleine auf See im grauen Südpolarmeer, 15.000 Kilometer entfernt vom Hamburger Heimathafen, feiert Herrmann das Fest diesmal gemeinsam mit seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann, der eineinhalb Jahre alten Tochter Marie-Louise und Familienhund Lilli. "Es ist wunderbar, das erste Weihnachten mit meiner Tochter, meiner eigenen kleinen Familie zu verbringen. Malou ist goldig, spricht schon viel und liebt blinkende Weihnachtsbäume. Also werden wir einen kleinen haben", berichtete er.

