Volleyball: Schwerin-Coach Koslowski neuer Niederlande-Trainer Stand: 24.01.2023 11:46 Uhr Trainer Felix Koslowski vom Volleyball-Bundesligisten SSC Schwerin wird ab sofort auch die niederländische Frauen-Nationalmannschaft coachen.

Wie der Nederlandse Volleybal Bond am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der gebürtige Schweriner einen Zweijahresvertrag. Der 38-Jährige übernimmt beim Europameister von 1995 die Nachfolge von Avital Selinger, der sein Amt niedergelegt hatte. Koslowski wird am Donnerstag in Utrecht offiziell als neuer "Oranje"-Trainer vorgestellt. Seine Tätigkeit beim SSC bleibt unberührt von der neuen Aufgabe.

Koslowski soll Niederlande zu Olympia führen

"Wir freuen uns sehr, dass wir Felix Koslowski als Nationaltrainer gewinnen konnten, weil er dem von uns erarbeiteten Profil weitgehend entspricht. Er ist ein relativ junger Trainer mit modernen Spielideen, der bereits über viel internationale Erfahrung verfügt. Felix kennt die niederländische Spielergruppe so gut, dass er kurzfristig die richtigen Entscheidungen treffen kann, um eine Mannschaft zu bilden, die die Qualifikation für die Olympischen Spiele schaffen kann", erklärte Herman Meppelink, Technischer Direktor des niederländischen Verbandes.

Zweiter Posten als Nationalcoach für SSC-Trainer

Für Koslowski, der beim SSC in Indy Baijens und Elles Dambrink zwei niederländische Nationalspielerinnen unter seinen Fittichen hat, ist es die zweite Anstellung als Nationaltrainer. Von 2015 bis 2021 war der 38-Jährige für die deutsche Frauen-Auswahl zuständig. Auch zu dieser Zeit betreute er parallel dazu die Schweriner Volleyballerinnen, mit denen er bislang je zwei Meisterschaften und Pokalsiege feierte.

