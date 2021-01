Vendée Globe: Boris Herrmann passiert Kap Hoorn Stand: 05.01.2021 10:05 Uhr Solo-Weltumsegler Boris Herrmann hat bei der Vendée Globe die dritte und letzte Landspitze vor dem atlantischen Endspurt passiert: Der Hamburger umkurvte Kap Hoorn als Zehnter.

"Kap Hoorn ist die wichtigste Wegmarke dieser Überfahrt. Da werde ich eine kleine Flasche Champagner öffnen", hatte Herrmann zuvor in einer Videobotschaft dem NDR gesagt. Er könne es kaum erwarten, wenn "der Bug das erste Mal wieder nach Norden zeigt."

Sehen konnte der Skipper der "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" die Landspitze aber entgegen seiner Hoffnungen nicht. In stürmischen Bedingungen mit 30 bis 40 Knoten starken Winden kam Herrmann dem Kap am frühen Dienstagmorgen um 3.27 Uhr deutscher Zeit nach 57 Tagen, 13 Stunden und 7 Minuten auf See nur bis auf gut 40 Seemeilen nah.

Technische Probleme lassen Herrmann zurückfallen

Dabei hatte der erste deutsche Vendée-Globe-Teilnehmer mit technischen Rückschlägen zu kämpfen. Zunächst war am Vortag sein Generator ausgefallen. Das nach fieberhafter Suche gefundene gebrochene Kabel konnte er schnell reparieren. Zusätzlich zwang ihn ein Riss im Großsegel, Kap Hoorn nur unter kleinem Vorsegel und mit entsprechend weniger Bootsgeschwindigkeit zu passieren. Dabei rutschte Herrmann auf Rang zehn zurück.

"Das tut weh. Es tut sehr, sehr weh. Aber ich werde den Kampf niemals aufgeben", sagte Herrmann. Die Spitzengruppe der Vendée-Globe-Segler wird vom Franzosen Yannick Bestaven ("Maître Coq IV") vor seinen Landsleuten Charlie Dalin ("Apivia") und Thomas Ruyant ("LinkedOut") angeführt. Herrmann startet seine Aufholjagd mit knapp 800 Seemeilen Rückstand auf den Spitzenreiter. "Ich blicke dem letzten Drittel meiner Reise optimistisch entgegen und hoffe, die Stärken meines Bootes in den berechenbareren Bedingungen stärker ausspielen zu können."

Die schnellsten Boote werden Ende Januar im französischen Start- und Zielhafen Les Sables-d'Olonne zurückerwartet.

