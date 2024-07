Triathlon in Hamburg: DTU-Asse wollen Olympia-Form beweisen Stand: 11.07.2024 14:30 Uhr Bevor es zu den Olympischen Spielen nach Paris geht, finden am Wochenende in Hamburg Sprintrennen der Triathlon-Weltserie statt. Zwei Deutsche stehen dabei im Fokus. Auch im Staffelwettbewerb will das Team der Deutschen Triathlon-Union (DTU) bei der WM-Titelvergabe auftrumpfen.

Gut zweieinhalb Wochen vor den Entscheidungen im Kampf um die Medaillen bei den Sommerspielen in Paris testen die deutschen Triathlon-Asse Lasse Lührs (Bonn) und Lisa Tertsch (Darmstadt) in Hamburg ihre Olympia-Form. Das Duo führt die Gastgeber-Auswahl beim Rennen der World Triathlon Championship Series am Wochenende in der Hansestadt an.

Mixed-Staffel will Titel erfolgreich verteidigen

Am Sonnabend stehen bei der mittlerweile 22. Auflage der Veranstaltung die Einzeltstarts über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) an. Die Männer starten um 13.50 Uhr, der Wettbewerb der Frauen beginnt um 15.55 Uhr. Am Sonntag (15 Uhr) wird der WM-Titel in der Mixed-Staffel vergeben. Das ZDF überträgt live.

Dass nicht das komplette deutsche Olympia-Team in der Hansestadt antritt, begründete DTU-Präsident Martin Engelhardt mit der unterschiedlichen Vorbereitung der Aktiven. Für die Einzelrennen in der Elbmetropole hoffe er dennoch auf "hervorragende Platzierungen" und ergänzte mit Blick auf den Staffelwettbewerb: "Es wäre natürlich ein Traum, den Titel zu verteidigen."

Wie bei der DTU-Auswahl verzichten auch Topleute anderer Nationen auf einen letzten Olympia-Test in Hamburg. "Es ist dennoch ein hochkarätiges Feld am Start", versicherte Engelhardt.

6.000 Starter in der Hansestadt

Neben dem Elite-Rennen auf der vierten von sechs Stationen der Weltserie in diesem Jahr werden Jedermann-Wettkämpfe im Sprint und über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) ausgetragen. Rund 6.000 Athletinnen und Athleten haben gemeldet. Nachmeldungen sind am Wochenende noch möglich.

