Stand: 03.09.2020 11:21 Uhr

Triathlon-WM in Hamburg am Sonnabend live

Ungewohnter Ort, ein höherer Status, aber keine Jedermänner und Zuschauer: Auch beim Triathlon in Hamburg gibt es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Änderungen. Die Entscheidungen im Einzelrennen der Frauen und Männer gibt es am Sonnabend ab 15.55 Uhr hier im Livestream.

Livestream hier ab 05.09.2020 15:55 Uhr Jetzt live Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg 05.09.2020 15:55 Uhr Die besten Triathletinnen und Triathleten sind zu Gast in der Hansestadt. Wir zeigen die Entscheidungen bei den Männern (ab 15.55 Uhr) und den Frauen (ab 18 Uhr) hier im Livestream.

Statt vor mehreren Zehntausend Zuschauern in der Hamburger Innenstadt wird der Dreikampf (750 m schwimmen, 18,9 km auf dem Rad und fünf km laufen) am Wochenende im Stadtpark ausgetragen. Zuschauer dürfen nicht an die Strecke. Auch die beliebten Jedermann-Rennen wurden gestrichen.

Einzelrennen mit WM-Status

Dafür erhielten die Einzelrennen ein sportliches Upgrade: Wie das Mixed-Rennen am Sonntag werden sie WM-Staus haben. Nach der Absage der Veranstaltungen im kanadischen Montreal und auf Bermuda sind die Hamburger Rennen die letzten verbliebenen Veranstaltungen der World Triathlon Series. Die Hansestadt kommt damit unverhofft nach 13-jähriger Pause wieder zu Welttitelkämpfen. "Diese Entscheidung unterstreicht, welch großes Vertrauen die Internationale Triathlonunion in Hamburg als Ausrichter dieser Rennen hat", sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlonunion (DTU).

Top Acht der Frauen-Weltrangliste dabei

Zum ersten großen Rennen in diesem Jahr überhaupt haben zahlreiche Top-Triathleten zugesagt. Bei den Frauen sind die besten Acht der Weltrangliste dabei, darunter in Katie Zaferes (USA), Jessica Learmonth (Großbritannien) und Georgia Taylor-Brown (USA) die drei erstplatzierten der WM-Serie aus dem Vorjahr.

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Laura Lindemann. "Ich habe gut trainiert und fühle mich stark, aber ich kann derzeit überhaupt nicht einschätzen, wo ich im Vergleich zu den anderen stehe. Das macht es spannend und aufregend", sagte die 24 Jahre alte Berlinerin.

Deutsches Herren-Team mit Jonas Schomburg

Auch in der Männern-Konkurrenz dürfte es ein spannendes Rennen geben. Unter anderem machen sich der amtierende Weltmeister Vincent Luis aus Frankreich sowie der zweifache Olympia-Medaillengewinner Jonathan Brownlee (Großbritannien) oder der ehemalige Weltmeister Mario Mola (Spanien) Hoffnungen auf den Sieg. Das deutsche Team wird von Jonas Schomburg (Hannover) angeführt, der 2019 vollkommen überraschend in die Weltspitze vorgestoßen war.

Am Sonntag werden die WM-Medaillen in der Mixed-Staffel vergeben. Jeweils zwei Frauen und Männer gehen pro Team auf die Strecke. Die Nominierung erfolgt am Sonnabend nach den Einzelrennen.

