Towers-Eigengewächs Hollatz zum NBA-Draft Stand: 12.04.2022 14:36 Uhr Basketballprofi Justus Hollatz vom Bundesligisten Hamburg Towers peilt die NBA an. Der 20 Jahre alte Point Guard hat sich zum Draft angemeldet. Die Talenteverteilung der nordamerikanischen Profiliga findet am 23. Juni in New York statt.

"Erstmal ist es ein formaler Schritt, um die Anmeldefrist, die in den nächsten zwölf Tagen abläuft, einzuhalten. Für mich ist es wichtig, Feedback von den Scouts zu erhalten - so weiß ich, woran ich arbeiten muss, um meine Chancen zu verbessern", erklärte Hollatz, der bereits seit seinem 16. Lebensjahr für die Towers aktiv ist.

Streichung bis 1. Juni möglich

"Wichtig ist auch, dass sie meinen Namen kennen, vielleicht gibt es so auch die Möglichkeit, das ein oder andere Workout zu absolvieren", ergänzte der Hamburger. Ansonsten werde er es wie im vergangenen Jahr machen: Sollte sich kein Interesse aus der NBA entwickeln, in der aktuell sieben deutsche Profis aktiv sind, nimmt Hollatz bis zum 1. Juni seinen Namen von der Liste und könnte 2023 einen erneuten Anlauf wagen.

Für die Towers wäre ein Weggang des Nationalspielers (sechs Einsätze) ein erheblicher Verlust, wie Geschäftsführer Marvin Willoughby im November im NDR betonte: "Justus nimmt seit Jahren eine steile Entwicklung, macht wirklich einen ganz tollen Job. Wir können uns glücklich schätzen, so ein tolles Talent in Hamburg zu haben. Wir wollen ihn solange wie möglich hier halten."

Auch FC Bayern und Alba Berlin haben Interesse

Hollatz, um den Medienberichten zufolge auch Bayern München und Alba Berlin buhlen, will sich zunächst weiter "nur auf die Saison mit den Towers" fokussieren: "Wir stehen im EuroCup im Achtelfinale, wollen in der BBL in die Play-offs. Wir haben im Schlussspurt noch etwas vor und das ist alles, was jetzt zählt", so der 20-Jährige, der in der laufenden Spielzeit durchschnittlich auf 8,0 Punkte, 2,4 Rebounds und 5,5 Assists kommt. Beim 100:76 in Heidelberg vor rund zwei Wochen stellte Hollatz mit 15 Vorlagen einen Assistrekord für deutsche BBL-Spieler auf.

