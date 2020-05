Stand: 05.05.2020 11:34 Uhr

Tim Focken: Mit dem Sport zurück ins Leben

Vor zehn Jahren wurde Tim Focken als Fallschirmjäger im Afghanistan-Einsatz verletzt. Im kommenden Jahr könnte der Oldenburger als erster einsatzgeschädigter Bundeswehr-Soldat bei den Paralympics starten.

Endlich ist die Routine zurück. Tim Focken kann wieder am Schießstand seines Vereins SV Etzhorn trainieren und das tun, was er liebgewonnen hat: "Ich weiß gar nicht, wo ich ohne den Sport gelandet wäre", erzählt der 35-Jährige im Interview mit NDR Info. "Für mich ist der Sport meine Medizin zum Gesundsein." Verheiratet, zwei Kinder - eine glückliche Familie. Doch Focken hat schwierige Zeiten erlebt. Vor zehn Jahren wurde der Bundeswehr-Soldat in Afghanistan von einem Scharfschützen angeschossen. Eine Operation rettete sein Leben, er kämpfte mit großen psychischen Problemen: "Ich war teilweise schräg drauf und habe viel gehadert. Ich war nicht mehr der Tim, der ich vorher gewesen bin."

"Der Sport hat mich zurückgebracht"

Seine Welt habe nach dem Einsatz und der Verletzung in Trümmern gelegen. "Erst der Sport hat mich zurückgebracht", sagt der frühere leidenschaftliche Leichtathlet. Weil er den linken Oberarm und die Schulter nicht mehr bewegen kann, musste sich der ehemalige Fallschirmjäger eine neue Sportart suchen. Er probierte Schwimmen, liebäugelte mit Triathlon und landete beim Sportschießen. Die Arbeit mit dem Kleinkaliber und dem Luftgewehr forderte von ihm eine neue Ruhe und Konzentration. Ungewohnt für Focken, der sich früher am liebsten körperlich ausgepowert hat. "Es kamen auch Selbstzweifel auf, ob es das Richtige ist. Das brauchte schon etwas Zeit, aber der Knoten ist glücklicherweise geplatzt."

Quotenplatz für Tokio gesichert

Vor zwei Jahren gewann der Oldenburger seinen ersten deutschen Meistertitel, wurde etwas entspannter, nachdem er sich lange Zeit zu viel Druck gemacht hatte. "Schießen ist eine hochkomplexe Sportart mit so vielen Abläufen. Du darfst nie negativ sein, musst die Situation annehmen, selbst aus dem Negativen etwas Positives rausziehen." Das hat er beeindruckend geschafft. Focken verdient sein Geld nun als Berufssoldat in seiner Funktion als Spitzensportler. Bei den Weltmeisterschaften in Sydney im vergangenen Jahr feierte er als Vierter in seiner Paradedisziplin mit dem Kleinkaliber seinen bisher größten Erfolg. Damit sicherte er dem deutschen Verband einen Quotenplatz für die Paralymics in Tokio. "Gute Ergebnisse lösen in mir Glücksgefühle aus."

"Werde mir das nicht mehr nehmen lassen"

Der 35-Jährige will diesen Platz unbedingt selbst einnehmen: "Es ist mir sehr wichtig, dass ich das Ziel erreiche." Die Verschiebung der Spiele sieht der ehrgeizige Para-Sportschütze als Möglichkeit, noch besser zu werden. "Ich habe beste Voraussetzungen", sagt der gelernte Zimmermann, der im Sommer 2021 am Tag der Erföffnungsfeier 37 Jahre alt wird - und an seinem Geburtstag gerne in Tokio wäre.



Als Focken wegen der Corona-Beschränkungen nicht am Schießstand trainieren konnte, rüstete er seine Garage mit einer Zielscheibe und einer entsprechenden Software aus. Alles für sein großes Ziel. Er wäre der erste einsatzgeschädigte Bundeswehr-Soldat bei den Paralympics: "Ich habe so eine Berg- und Talfahrt hinter mir, das werde ich mir nicht mehr nehmen lassen."

