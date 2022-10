Tennis am Rothenbaum: Neuer Ausrichter für Männer-Turnier ab 2024 Stand: 27.10.2022 10:19 Uhr Das traditionsreiche ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum bekommt einen neuen Veranstalter. Ab 2024 löst die internationale Sportagentur Tennium Peter-Michael Reichel und seine Tochter Sandra ab, die zuletzt als Turnierdirektorin fungierte.

"Unsere Aufgabe als Verband ist es, eine bestmögliche und zukunftsweisende Lösung für das Turnier am Rothenbaum zu finden. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem neuen Partner das Event in eine erfolgreiche Zukunft führen werden", erklärte der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim. Tennium habe bewiesen, "dass sie dem Tennissport neue, spannende Impulse geben können".

Zuschlag für vorerst fünf Jahre

Die Agentur mit Hauptsitz in Barcelona veranstaltet bereits die ATP-Turniere in Barcelona, Antwerpen und Buenos Aires und hat den Zuschlag für Hamburg vorerst für fünf Jahre erhalten. Die Entscheidung des DTB folgte laut eigener Angaben auf einen monatelangen Auswahlprozess, in dem Angebote mehrerer Interessenten geprüft worden seien. Die Lizenz für das 500er-Turnier am Rothenbaum war erst vor wenigen Wochen von der ATP um 15 Jahre bis 2037 verlängert worden.

Weitere Informationen Herren-Tennisturnier für weitere 15 Jahre am Hamburger Rothenbaum Das 500er-Turnier der Herren bleibt auch nach 2023 in der Hansestadt. Der DTB hat die Lizenz für weitere 15 Jahre gesichert. mehr

Zwei Veranstalter ab 2024?

Die Reichel-Familie trug die Verantwortung für das Sandplatz-Turnier seit 2019 und wird es auch im kommenden Juli (24. bis 30.) noch einmal ausrichten - wie in diesem Jahr als kombiniertes Damen- und Herren-Turnier unter dem Namen "Hamburg European Open".

Ob es danach dabei bleiben wird, ist offen. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass es in zwei Jahren zwei Tennis-Turniere mit zwei unterschiedlichen Veranstaltern in Hamburg gibt. Denn die Reichels sind alleinige Inhaber der Lizenz für das Damen-Turnier. "Grundsätzlich wäre das kein Problem", hatte Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein im Juli dazu im "Hamburger Abendblatt" gesagt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis