Tennis am Rothenbaum: Kasatkina schon raus Stand: 18.07.2022 13:53 Uhr Beim Kombi-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum hat das Favoritensterben schon früh begonnen. Bei den Damen schied die an Nummer zwei gesetzte Daria Kasatkina bereits in der ersten Runde aus.

Die russische Weltranglisten-Zwölfte unterlag der Weltranglisten-93. Katerina Siniakova 2:6, 6:2, 4:6. Die Tschechin gilt eigentlich als Doppel-Spezialistin: Mit Barbora Krejcikova triumphierte sie jüngst in Wimbledon und holte 2021 Olympia-Gold in Tokio. In Hamburg ist Siniakova zum ersten Mal am Start: "Ich war in der Sandplatz-Saison im Frühjahr verletzt, deshalb wollte ich unbedingt nach Wimbledon auf Sand zurückkehren", sagte die 26-Jährige.

Weitere Informationen Tennis: Shooting-Star Alcaraz will Rothenbaum aufmischen Der 19-jährige Carlos Alcaraz ist schon die Nummer sechs der Tennis-Weltrangliste. Bei seinem Debüt am Rothenbaum gilt der Spanier als heißer Favorit. mehr

Turnierbotschafterin Andrea Petkovic steigt heute Nachmittag ins Geschehen ein - die Darmstädterin trifft in einem deutschen Duell auf die Hamburgerin Tamara Korpatsch. Zuvor bekommt es die deutsche Meisterin Eva Lys (Hamburg) mit der Argentinierin Maria Carle zu tun.

Erstrunden-Aus für Van de Zandschulp

Auch bei den Herren gab es eine Überraschung: Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina besiegte zum Auftakt den an Nummer fünf gesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp glatt mit 6:4, 6:4.

Aus deutscher Sicht gilt das Augenmerk am heutigen Montag Jan-Lennard Struff: Der Daviscup-Spieler aus Warstein trifft in seinem Auftaktmatch auf den Russen Karen Chatschanov. Top-Favorit Carlos Alcaraz (Spanien) spielt erst am Dienstag gegen Nicola Kiuhn

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis