Team Malizia: Harris ersetzt Herrmann auf der vierten Etappe Stand: 06.04.2023 10:55 Uhr Will Harris übernimmt auf der vierten Etappe des Ocean Race das Kommando beim Team Malizia. Der Brite ersetzt Skipper Boris Herrmann, der wie geplant Zeit mit seiner Familie in Hamburg verbringen wird. Rosalin Kuiper ist erneut dabei.

Das bestätigte das Team Malizia am Donnerstag. Harris hatte die Crew bereits auf der zweiten Etappe angeführt, erstmals mit an Bord ist auf dem Teilstück von Itajai nach Newport der französische Hochseesegler Christopher Pratt.

"Für mich wird ein Kindheitstraum wahr." Christopher Pratt

"Ich werde Boris und seine Erfahrung sehr vermissen, aber ich freue mich auch darauf mit Christopher zu segeln und seine Imoca-Erfahrung in unserem Team zu haben", sagte Harris. "Er hat einen großartigen Ruf und wir können viel voneinander lernen." Pratt hat 17 Jahre Segel- und Co-Skippererfahrung und freut sich auf die neue Herausforderung: "Für mich wird ein Kindheitstraum wahr", so der Franzose vor seinem Debüt beim Ocean Race. "Ich bin beeindruckt vom Engagement und der Widerstandsfähigkeit der Crew, und dass sie die längste Etappe gewonnen hat."

Rosalin Kuiper nach Unfall wieder dabei

Auch die Niederländerin Rosalin Kuiper wird nach ihrer Gehirnerschütterung wieder mit an Bord sein. Die Co-Skipperin war während der dritten Etappe in stürmischer See aus ihrer Koje geschleudert worden, hat aber keine bleibenden gesundheitlichen Schäden davongetragen. Aktuell erholt sie sich in ihrer Heimat von den Strapazen der historisch längsten Etappe der wichtigsten Mannschafts-Regatta der Welt. Sie soll eine Woche vor dem Start des vierten Abschnitts, der am 23. April beginnt, nach Brasilien zurückkehren.

Die Crew der Malizia geht demnach mit Will Harris als Skipper in die vierte Etappe, Co-Skipper sind Rosalin Kuiper und Christopher Pratt, Nicolas Lunven bleibt als Navigator an Bord und Antoine Auriol als Reporter. Herrmann verfolgt das Rennen aus Hamburg und stößt im Mai in Newport wieder zur Crew.

5.550 Seemeilen von Itajai nach Newport

Mit insgesamt 14 Punkten liegt das Team Malizia in der Gesamtwertung als Zweiter fünf Zähler hinter Spitzenreiter "Holcim - PRB". Die vierte Etappe führt über 5.550 Seemeilen von Itajai/Brasilien nach Newport/USA, wo die Flotte rund um den 10. Mai erwartet wird. Quer über den Atlantik zurück nach Europa geht es auf der fünften Etappe erst ab dem 30. Mai.

