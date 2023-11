Tanz-DM: Grün-Gold-Club Bremen und Braunschweiger TSC die Favoriten Stand: 09.11.2023 10:20 Uhr Bei den Deutschen Meisterschaften der Standard- und Latein-Formationen geht es am Sonnabend um die Titel. Die Favoriten sind Gastgeber Braunschweiger TSC und der Grün-Gold-Club Bremen. NDR.de zeigt ab 19.25 Uhr die Zwischenrunde und ab 23.15 Uhr das Finale im Stream.

Acht Paare als eine Einheit, die den Zuschauern den Atem raubt: Das ist das Ziel jeder der insgesamt 16 Latein- und Standardformationen. Der Weg dahin ist hart und gepflastert mit unzähligen Trainingsstunden. Tänzerische Höchstschwierigkeiten fließend und synchron aufs Parkett zu zaubern, darin ist der Grün-Gold-Club Bremen das Maß der Dinge im Latein. Zwölf WM-Titel und 17 nationale Meisterschaften sprechen für sich.

Die Formationen bei der DM (in der Reihenfolge der Startnummern): Latein:

TSG Bietigheim A (Musik: Heart and Soul)

VfL Bochum 1848 TSA A (Musik: I'm alive)

Grün-Gold-Club Bremen (Musik: Freedom and Peace)

TSG Bremerhaven A (Musik: Top Gun)

Blau-Weiss Buchholz A (Musik: Made to Love)

1. Latin Team Kiel A (Musik: Dreams)

TSC Residenz Ludwigsburg A (Musik: Change)

TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A (Musik: James Bond)

Standard:

1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A (Musik: Time)

Braunschweiger TSC A (Musik: Dancing on the Ceiling)

TSZ Blau-Gold-Casino Darmstadt A (Musik: Light & Darkness)

Boston-Club Düsseldorf A (Musik: Aladdin)

Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A (Musik: A Sky full of Stars)

1. TC Ludwigsburg A (Musik: Barcelona 2.0)

TSC Blau-Gold Nienburg A (Musik: Mi Porti Con Te)

TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A (Musik: Power - Emotion - Energy - Passion)

Der Weg zu DM-Gold wird auch in Braunschweig nur über Grün-Gold gehen. Mit der Choreografie "Freedom and Peace" will Trainer Roberto Albanese die Messlatte für Latein-Formationstanz einmal mehr ein Stückchen höher legen.

Grün-Gold-Club Bremen mit dem nächsten Titel?

"Der Druck ist jedes Jahr gleich hoch", sagte Grün-Gold-Tänzer Jakob Kohmüller Radio Bremen. "Aber uns hat in den Jahren immer ausgezeichnet, dass das Team in diesen Drucksituationen am besten ist."

Kohmüller und Co. sind es gewohnt, dass alle Augen auf sie gerichtet sind, wenn es um Titel geht. In Braunschweig wird allerdings auch besonders spannend sein, wer sich in der Latein-Konkurrenz mutmaßlich hinter dem Topfavoriten Silber sichert.

Klage von Blau-Weiss Buchholz

Denn es ist ein Kampf entbrannt um den zweiten Platz für die Latein-WM in Hongkong am 18. Dezember. Laut Qualifikationsbestimmungen sind der Gewinner der vergangenen Bundesligasaison und der DM qualifiziert - das ist jeweils der Grün-Gold-Club. Daher dürfte in diesem Jahr auch der deutsche Vizemeister in Hongkong dabei sein.

Um diesen Platz hinter Titelverteidiger und Favorit Grün-Gold kämpfen die Latein-Formationen nun am Sonnabend - doch vielleicht vergebens. Denn dieses Mal hat der Deutsche Tanzsportverband die Nominierung für die WM im Dezember ausnahmsweise bereits zum 30. September vorgenommen, und zwar auf Grundlage der Ergebnisse der DM 2022. Demnach sind der Grün-Gold-Club und die TSG Bremerhaven dabei. Um Planungssicherheit zu schaffen und die Meldefrist einzuhalten, hieß es.

Blau-Weiss Buchholz ist mit diesem Verfahren nicht einverstanden und hat Zweifel an seiner Richtigkeit. Die Niedersachsen haben vor dem Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes Klage eingereicht und pochen darauf, dass die Qualifikationsbestimmungen eingehalten werden und der zweite Starter erst nach der DM nominiert wird. Der Ausgang ist offen. Es ist aber möglich, dass das Sportgericht noch vor den Meisterschaften am Sonnabend seine Entscheidung treffen wird - und je nachdem die TSG Bremerhaven ihren WM-Startplatz verliert, sollte sie nicht den zweiten Platz erreichen.

Heimsieg für Braunschweiger TSC?

Wenig "Freedom and Peace" also vor den deutschen Titelkämpfen. Bei den Standard-Tänzern zählt indes für Gastgeber und Vorjahressieger Braunschweiger TSC ebenso wie für Grün-Gold nur der Titel. Mit der Choreografie "Dancing on the Ceiling", einer Hommage an Lionel Richie, hat der BTSC noch nie verloren und auch die Weltmeisterschaft vor eigener Kulisse gewonnen. Nun will Erfolgstrainer Rüdiger Knaack erneut zu Hause triumphieren und den ASC Göttingen wie im vergangenen Jahr in Schach halten.

