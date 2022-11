Tanzen: Braunschweiger TSC und Grün-Gold-Club Bremen sind Meister Stand: 12.11.2022 23:57 Uhr Bei den deutschen Meisterschaften der Formationen führte am Samstagabend kein Weg an den Weltmeistern vorbei: Die Standard-Tänzer des Braunschweiger TSC triumphierten ebenso wie das Latein-Team des Grün-Gold-Club Bremen.

Die Braunschweiger Standard-Formationen setzte sich wie schon bei der WM vier Wochen zuvor mit ihrer Choreografie "Dancing on the Ceiling" vor dem Tanzsportteam ASC Göttingen ("Happy together") durch. Bei den Welt-Titelkämpfen in Braunschweig hatte der Gastgeber noch knapp mit nur 0,3 Punkten Vorsprung gewonnen. In der Bremer Stadthalle zeigte das Team von Erfolgstrainer Rüdiger Knaack eine nahezu fehlerfreie Vorstellung und siegte mit 34,25 Punkten souverän (Göttingen: 33,17).

Platz drei belegte der TSC Rot-Gold Casino Nürnberg. "Ich freue mich, dass die junge Mannschaft noch einmal bestätigt hat, dass wir die Besten sind", sagte Knaack. "Wir sind auf dem besten Weg, wieder outstanding zu sein und es ist noch Potenzial in der Mannschaft."

Grün-Gold-Club trotz Schwächen unschlagbar

Bei den Latein-Formationen zeigte der Seriensieger Grün-Gold-Club Bremen ("Emozioni") unerwartete Schwächen und Unkonzentriertheiten, siegte mit 34,67 Punkten aber dennoch unangefochten vor dem WM-Dritten TSG Bremerhaven (31,63). Dritter wurde Blau-Weiß Buchholz. Aufsteiger TSG Bietigheim schaffte es bei seinem DM-Debüt ins Finale der besten vier Teams.

"Wir haben in der Vorrunde sensationell getanzt. Im Finale war ein Patzer drin, aber wenn man viel riskiert, kommt sowas eben auch mal vor. Ich bin trotzdem zufrieden", bilanzierte Bremens Trainer Roberto Albanese.

Die DM war auch die erste Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

