Streckenrekord beim Marathon - Olympia-Norm für Ringer und Königstein

Bernard Koech hat den 37. Hamburg-Marathon gewonnen. Der Kenianer setzte sich am Sonntag in 2:04:09 Stunden durch - Streckenrekord! Europameister Richard Ringer und Fabienne Königstein knackten mit starken Leistungen die Olympia-Norm für Paris 2024.

von Bettina Lenner

Ringer, der im vergangenen Jahr bei den European Championships in München in 2:10:21 Stunden sensationell zum EM-Titel gerannt war, lief ein ebenso kontrolliertes wie phänomenales Rennen und kam unter dem tosenden Jubel der Zuschauer mit Hausrekord von 2:08:08 Stunden als Sechster in Ziel. Er unterbot damit die geforderte Zeit für Olympia um zwei Sekunden. "Auf den letzten 200 Metern musste ich fighten, aber am Ende hat es ja richtig gut gepasst. Ich bin glücklich über die persönliche Bestzeit und die Norm einmal abgehakt zu haben", sagte der 34-Jährige vom LC Rehlingen dem NDR.

Königstein läuft mutig zur Norm für Paris

Bei den Frauen zeigte Fabienne Königstein nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter ein mutiges Rennen und pulverisierte in 2:25:48 Stunden sensationell ihre persönliche Bestzeit von 2:32:34 Stunden, die sie 2018 aufgestellt hatte. Der Lohn: Olympia-Norm (2:26:50) und Platz eins in der deutschen Jahres-Bestenliste. "Ich hab's noch nicht realisiert", sagte die Athletin von der MTG Mannheim im Ziel, das sie als Achte erreichte. "Die Kleine beflügelt mich."

Welday geht "All in" - und zu großes Risiko

Während Ringer wie ein Uhrwerk nach Plan lief und eine Punktlandung hinlegte, hatte Haftom Welday in seinem erst dritten Marathon auf eine ganz andere Strategie gesetzt. Der Hamburger ging "All in" und verpasste am Ende als Achter in 2:09:39 Stunden den angepeilten Richtwert für Paris (2:08:10). "Ich hatte nach 15 Kilometern Magenkrämpfe und wollte nach 30 Kilometern einfach nur durchlaufen", berichtete der 2014 aus Äthiopien geflüchtete 33-Jährige, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt: "Ich bin noch nie so am Limit gelaufen und habe alles gegeben. Das nächste Mal gehe ich nicht so ganz großes Risiko."

Kenianische Siege bei Männern und Frauen

Sieger Koech hatte wegen des Flughafen-Streiks in Hamburg 26 Stunden für seine Anreise gebraucht - doch zu sehen war von den Unwägbarkeiten am Sonntag nichts. Der Kenianer lief ein flüssiges, lockeres Rennen und stellte seine persönliche Bestzeit ein. Er war über eine halbe Minute schneller als sein Landsmann Cybrian Kotut bei seinem Streckenrekord im vergangenen Jahr (2:04:47). "Das ist mein erster Marathon-Sieg überhaupt, ich bin sehr glücklich. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, ich habe mich sehr gut gefühlt", sagte der 35-Jährige, der als Nummer eins der Meldeliste an den Start gegangen war.

Auch bei den Frauen gab es einen kenianischen Triumph - wenn auch einen überraschenden. Dorcas Tuitoek setzte sich in 2:20:09 Stunden durch. Die Kenianerin zog auf den letzten Metern an der Äthiopierin Tiruye Mesfin vorbei, die ein Drama erlebte. Die Favoritin, die den Streckenrekord angepeilt hatte, verließen auf der Zielgeraden die Kräfte, sie strauchelte und stürzte, sah Tuitoek vorbeilaufen und kämpfte sich schließlich als Zweite ins Ziel.

