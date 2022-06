Shootingstar Alcaraz startet bei Tennis-Turnier am Rothenbaum Stand: 22.06.2022 19:17 Uhr Senkrechtstarter Carlos Alcaraz aus Spanien hat seine Zusage für das ATP-Tennissturnier am Rothenbaum gegeben. Der Weltranglisten-Siebte geht als Favorit in die Hamburg European Open vom 16. Juli bis 24. Juli.

"Ich werde versuchen, meine Spuren in der Geschichte der Hamburg European Open zu hinterlassen - einem Turnier, bei dem spanische Spieler immer sehr erfolgreich waren", sagte der 19-Jährige. Alcaraz feierte in diesem Jahr Siege in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona und Madrid. Bei den French Open war für den aus Murcia stammenden Tennisspieler zuletzt allerdings bereits im Viertelfinale Endstation. Er scheiterte in vier Sätzen am Hamburger Alexander Zverev.

In Hamburg will Alcaraz seinen Landsleuten nacheifern. Allein seit der Jahrtausendwende ging der Rothenbaum-Titel durch Topstar Rafael Nadal (2008 und 2015), Albert Portas (2001), Tommy Robredo (2006) und Pablo Carreno Busta (2021) fünfmal nach Spanien.

US-Star Collins meldet für Frauen-Turnier

Einer von Alcaraz' Konkurrenten bei der Sandplatzveranstaltung wird Oscar Otte sein. Der Kölner, der sich binnen eines Jahres in der Weltrangliste um mehr als 100 Plätze auf Rang 37 vorgearbeitet hat, gab ebenfalls seine Zusage für das Männer-Turnier der ATP Tour 500. Das teilten die Veranstalter am Mittwochabend mit. Bei den Frauen führt Australian-Open-Finalistin Danielle Collins (USA) die Meldeliste an. Erstmals seit 1978 kämpfen Frauen und Männer in Hamburg wieder in derselben Turnierwoche um den Titel.

Weitere Informationen Mythos Rothenbaum: Ruhm und Dramen auf rotem Sand Seit mehr als 110 Jahren wird am Hamburger Rothenbaum Tennis gespielt. Triumphale Siege, ewiger Ruhm und große Dramen: Ein Rückblick auf bewegte Zeiten in einer Multimedia-Doku. mehr

Weitere Informationen Davis Cup in Hamburg: Zverev und Co. gegen Frankreich Außerdem trifft die deutsche Auswahl vom 14. bis 18. September im Tennis-Stadion am Rothenbaum auf Belgien und Australien. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 22.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis