Seawolves weiter im Basketball-Hoch Stand: 02.10.2023 12:39 Uhr Mehr Zuschauer beim Basketball und damit mehr Kinder, die den Sport ausprobieren wollen. Um das Interesse weiter zu steigern, braucht es mehr Trainingsmöglichkeiten und Hallenkapazitäten in Rostock.

von Christian Görtzen

Es war ein atemberaubendes Basketballspiel, das die Rostocker gestern Abend mit 122:113 gegen Heidelberg gewannen. Zwei Verlängerungen waren nötig, um den Sieger zu ermitteln im ersten Heimspiel der neuen Saison. Mehr als 4.000 Zuschauer waren dabei. Wie schon in der Vorsaison, der Premierensaison in der Basketball-Bundesliga, ist das Team Stadtgespräch. Und er WM-Titel der Nationalmannschaft hilft dabei, das Interesse weiter zu steigern.

Positive Auswirkungen des WM-Titels

Der Verein verzeichnet einen starken Dauerkartenverkauf (1.600) - und eine gesteigerte Nachfrage von Kindern, die Basketball spielen wollen. "Anders als in den Vorjahren ist es halt wirklich so, dass Basketball jetzt natürlich ein Begriff ist. Wir sind Weltmeister, Deutschland ist Weltmeister und die Kinder wollen sich einfach mal ausprobieren.", fügt André Jürgens, der Vereinschef, hinzu.

Herausforderung Hallenzeiten

Trotz des Wachstums stoßen die Basketballer auf eine Herausforderung: die begrenzten Hallenkapazitäten in Rostock. Die Seawolves haben ein eigenes Trainingszentrum außerhalb der Stadt, aber für die Breitensportentwicklung fehlen geeignete Hallen. Das Wachstum wird daher in Rostock langsamer sein, wie André Jürgens erklärt: "Es geht am Ende wirklich um die Infrastruktur, es geht um Hallenzeiten. Und es geht natürlich auch um Trainer, die dann auch zum Einsatz kommen können“.

Bald auch Europapokal in Rostock?

Der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Basketballs im Land könnte schon bald erreicht sein. Das Team kämpft diese Woche auf Zypern um die Qualifikation für den FIBA Europe-Cup, und bei einer erfolgreichen Qualifikation könnten erstmals Europa-Pokal-Spiele in Rostock stattfinden. Ein Meilenstein, der das 30. Jahr des Vereinsbestehens krönen würde - und das Interesse an der Sportart weiter steigern könnte.

