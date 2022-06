Schwimm-WM: Wellbrock holt zweites Freiwasser-Gold Stand: 27.06.2022 14:08 Uhr Florian Wellbrock hat seine zweite Goldmedaille bei der Schwimm-WM in Budapest gewonnen. Im Freiwasser-Wettbewerb über fünf Kilometer sicherte sich der Olympiasieger den Titel.

Wellbrock schwamm am Montag in 52:48,8 Minuten zum Sieg. Im 26,7 Grad warmen Lupa-See setzte sich der 24-Jährige vor seinem langjährigen italienischen Konkurrenten Gregorio Paltrinieri durch. Bronze ging an Wellbrocks Trainingspartner Mychajlo Romantschuk aus der Ukraine. Sein Vorsprung vor Paltrinieri betrug 3,9 Sekunden. Weitere 21 Sekunden später schlug Romantschuk an. "Ich habe heute einen super Tag erwischt, wieder wunderschönes Wetter, genau meine Bedingungen, die ich fürs Freiwasser haben möchte", sagte Wellbrock. Es sei ein "echt cooles Rennen" gewesen.

VIDEO: Florian Wellbrock - Der Goldschwimmer (30 Min)

Im Fünf-Kilometer-Rennen, das Wellbrock im Vergleich zur vergangenen WM neu in sein Programm aufgenommen hat, schwamm er von Beginn an vorne. Etwa ab der Hälfte der Strecke führte er eine fünfköpfige Spitzengruppe an. Auf der Schlussrunde setzte er sich mit Paltrinieri ab und siegte schließlich souverän. Weder sein italienischer Dauerrivale, der ihm im Becken noch den Titel über 1.500 m Freistil entrissen hatte, noch sein ukrainischer Trainingskollege Romantschuk konnten Wellbrock an diesem Tag das Wasser reichen.

Bundestrainer: "Er ist im Moment schwer zu stoppen"

War Wellbrock im Becken noch "zu verhalten", wie Bundestrainer Bernd Berkhahn kritisierte, präsentierte er sich im Lupa-See wie entfesselt. Sein Triumph im Fünf-Kilometer-Rennen war eine Machtdemonstration. "Im Grunde haben die drei Jungs das Feld deklassiert", sagte Trainer Berkhahn. Aber sein Schützling war nochmal eine Klasse besser: "Er ist im Moment schwer zu stoppen." Wellbrock tritt mit seinem Triumph in die Fußstapfen von Thomas Lurz. Der Rekord-Weltmeister hatte 2011 als zuvor letzter deutscher Freiwasserschwimmer auf dieser Strecke bei einer WM triumphiert.

Vierte Medaille im vierten Wettkampf

Für den Vielstarter war es bereits die vierte Medaille im vierten Wettkampf bei der WM - und der zweite Titel. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg trainiert, hatte im Becken über 800 Meter Freistil Silber und über 1.500 Meter Freistil Bronze gewonnen. Zudem sicherte er der deutschen Freiwasserstaffel mit einem starken Schlussspurt die Goldmedaille.

Über die olympischen zehn Kilometer will Wellbrock am Mittwoch seinen Titel erfolgreich verteidigen. Fünf Medaillen in fünf Rennen würden einen weiteren historischen Meilenstein in seiner noch relativ jungen Karriere bedeuten. "Ich bin sehr euphorisch gestimmt", berichtete Wellbrock. Als Olympiasieger brauche er sich nicht zu verstecken, "deswegen feuere ich da nochmal alles rein". Sein Plan für den freien Dienstag sah vor allem Erholung vor: Schwimmen, Physiobehandlungen und "viel essen, viel trinken."

