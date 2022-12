SSC-Volleyballerinnen gewinnen bei Spitzenreiter Potsdam

Stand: 30.12.2022 21:08 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das Bundesliga-Topspiel in Potsdam für sich entschieden. Die Mecklenburgerinnen siegten am Freitagabend mit 3:1 und rückten damit bis auf zwei Punkte an die Spitze heran.