SSC Schwerin braucht im Europapokal "kleines Volleyball-Wunder" Stand: 08.02.2022 17:05 Uhr Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin gastieren am Mittwoch im Europapokal-Rückspiel bei Bundesliga-Spitzenreiter MTV Stuttgart - und stehen vor einer denkbar schweren Aufgabe. Die Hinpartie hatten sie wegen Corona-Fällen kampflos verloren.

Die Mecklenburgerinnen müssen mindestens mit 3:1 gewinnen, um den "Golden Set" zu erreichen. Sollte dies gelingen, müssen sie auch den entscheidenden Durchgang gewinnen, um die Runde der besten vier Teams zu erreichen.

"Wir können nur gewinnen, Stuttgart kann dagegen gefühlt alles verlieren. Da wird die Frage sein, wie der MTV mit dem Druck umgeht", sagte SSC-Coach Felix Koslowski, der einräumte: "Wir brauchen ein besonderes Spiel, vielleicht auch ein kleines Volleyball-Wunder."

Nach der Corona-bedingten Zwangspause stehen der ehemalige Nationaltrainer der Frauen und sein Team am Mittwoch (19 Uhr) in Schwaben vor einer Mammutaufgabe. Erst am Montag sind auch die letzten Spielerinnen wieder ins Training eingestiegen. Nicht zuletzt aufgrund des engen Terminplans war das Schweriner Heimspiel in der vergangenen Woche mit 3:0 für die Stuttgarterinnen gewertet worden.

Straffes Programm folgt für den SSC

Die Regeln sehen vor, dass der SSC schon mit einem 3:1 den dann über das Weiterkommen entscheidenden Satz erzwingen können. Allerdings mussten einige der betroffenen Schweriner Spielerinnen bis zu zwei Wochen aussetzen. Daher soll erst kurz vor der Partie entschieden werden, wer spielt. "Wir haben das im Hinterkopf", sagte Koslowski, dessen Blick sich auch auf das Programm in der kommenden Woche richten dürfte. Binnen fünf Tagen stehen drei Bundesliga-Spiele an. Zweimal geht es gegen Neuwied, dann ist Bundesliga-Tabellenführer Stuttgart erneut der Gegner.

