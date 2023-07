Rugby-EM in Hamburg: Versöhnlicher Abschluss für die deutschen Teams Stand: 09.07.2023 15:22 Uhr Die deutschen Teams haben die 7er-Rugby-Europameisterschaft in Hamburg versöhnlich beendet. Die Männer landeten auf dem fünften Rang, die Frauen wurden dank ihres zweiten Turniererfolges Siebte.

Der Traum der deutschen 7er-Rugby-Nationalmannschaft vom Turniersieg beim EM-Heimspiel in Hamburg war bereits am Sonnabend mit der 19:21-Niederlage im Viertelfinale gegen Angstgegner Großbritannien geplatzt. Dabei hatte das Team von Nationaltrainer Clemens von Grumbkow die Partie lange dominiert und schon mit 19:0 geführt.

Immerhin gelangen in den Platzierungsspielen dann noch zwei Siege - 31:5 gegen Italien und 26:12 gegen Portugal.

Ziel ist jetzt Challenger-Series-Qualifikation

Bereits beim ersten EM-Turnier an der Algarve wie auch bei der Olympia-Qualifikation in Krakau war das "Wolfpack" am Weltserienteam Großbritannien gescheitert. Ziel ist es nun, sich für die Challenger Series zu qualifizieren, um im kommenden Jahr um den Aufstieg in die Weltserie spielen zu können. Eine Chance auf den zweiten EM-Titel nach 2019 hatte das deutsche Team bereits nach dem siebten Rang in Portugal nicht mehr.

Frauen schlagen Irland erneut

Auch die deutschen Frauen waren im Viertelfinale - mit 0:52 an den übermächtigen Französinnen - gescheitert. Das Team um Kapitänin Mette Zimmat beendete das Turnier schließlich auf Rang 7: Nach einer 12:22-Niederlage im ersten Platzierungsspiel gegen Großbritannien gab es am Ende einen 15:5-Erfolg gegen Irland - auch in der Vorrunde hatten die Deutschen die Irinnen bezwungen.

Nur zwei Siege in sechs Spielen - den deutschen Frauen wurden bei der EM klar die Grenzen aufgezeigt. "Wir sind kein Profiteam, das hat man, glaube ich, deutlich gesehen", bekannte die gebürtige Hamburgerin Zimmat bereits nach der Niederlage in der Gruppenphase gegen Frankreich (0:48) im NDR Interview. "Wir müssen einfach öfter auf einem so hohen Niveau spielen, um dagegenhalten zu können. Die sind einfach zwei Schritte weiter als wir." Frankreich sicherte sich in Hamburg den EM-Titel.

Rugby-Event in Hamburg soll etabliert werden

Die Europameisterschaft war nach dem Turnier in Hannover vor 14 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Rugby Deutschland, der Kontinentalverband Rugby Europe sowie die Stadt Hamburg wollen das jährlich stattfindende Event in der Hansestadt etablieren. Dafür soll künftig das Millerntor-Stadion des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli als Austragungsort dienen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.07.2023 | 23:03 Uhr