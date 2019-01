Stand: 24.01.2019 14:46 Uhr

Rothenbaum: Zehn Millionen für Stadion-Renovierung

Das Tennis-Stadion am Hamburger Rothenbaum wird für rund zehn Millionen Euro renoviert. Als erste Maßnahme soll bis zum Start der Beachvolleyball-WM in diesem Jahr (28. Juni bis 7. Juli) das marode Dach der Arena erneuert werden. Nach Abschluss des Tennisturniers "Hamburg Open" (20. bis 28. Juli) sollen dann die weiteren Maßnahmen wie etwa der Austausch der Sitze, die Modernisierung des Spielerbereichs und die Renovierung der sanitären Anlagen umgesetzt werden.

Alexander Otto trägt die Hauptlast

Die Kosten werden auf mehrere Schultern verteilt. Unternehmer und Mäzen Alexander Otto steuert persönlich und über seine Sportstiftung rund acht Millionen Euro zu dem Bauprojekt bei, die Stadt Hamburg will bis zu eine Million Euro für die Dachsanierung bereitstellen, und der DTB strebt über seine Wirtschaftstochter DTB Stadion und Marketing GmbH eine Kostenbeteiligung in gleicher Höhe an.

"Hamburg Open" mit neuem Turnierdirektor

"Wir haben uns vorgenommen, Deutschlands größte und traditionsreichste Tennisanlage für die Zukunft gut aufzustellen, zukunftssicher zu machen und zu modernisieren", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD). Die Zusicherung, die Anlage im Herzen der Stadt zu modernisieren, war eine Forderung des neuen Tennis-Turnierdirektors Peter-Michael Reichel. Dieser hatte Michael Stich abgelöst und wird im Sommer erstmals verantwortlich für die "Hamburg Open" sein. Der Vertrag mit Reichel läuft bis 2023.

