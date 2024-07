Rothenbaum: Unterschiedlich schwere Hürden für deutsche Tennisprofis Stand: 13.07.2024 17:25 Uhr Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat am Sonnabend das Tennisturnier am Rothenbaum (noch bis 21. Juli) ausgelost. Sechs deutsche Profis sind schon sicher im Hauptfeld der Hamburg Open dabei. Sich selbst loste Koepfer den schwierigsten Gegner zu.

Der topgesetzte Alexander Zverev startet seine Mission Titelverteidigung am Dienstag gegen einen Qualifikanten - so er denn nach seiner Kapselzerrung am Knie tatsächlich spielen kann.

Die Qualifikation endet am Sonntag. Im Achtelfinale würde der Olympiasieger Zverev auf den Sieger der Partie Facunda Diaz Acosta (Argentinien) gegen Hugo Gaston (Frankreich) treffen.

Schwere Aufgabe für Koepfer

Koepfer tritt gegen den an drei gesetzten Sebastian Baez an. Eine denkbar schwere Aufgabe, der Argentinier ist ein herausragender Sandplatzspieler. "Auf Hardcourt habe ich bereits gegen ihn gewonnen, aber Sandplatz ist natürlich sein zu Hause. Deswegen wird es nicht leicht, aber ich freue mich auf die Partie", sagte der 30-Jährige aus Furtwangen.

Es wird Koepfers erstes Match seit dem vor Wimbledon erlittenen Bänderriss: "Ich möchte das Turnier in Hamburg nutzen, um wieder optimal für die Olympischen Spiele in Form zu kommen."

Das deutsche Toptalent Henri Squire (Duisburg), das sich bei den French Open zuletzt als Qualifikant in die zweite Hauptrunde kämpfte und eine Wildcard für Hamburg erhielt, spielt gegen den an vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo.

Daniel Altmaier (Kempen) bekommt es mit dem Italiener Flavio Coballi zu tun, auch der ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattete Maximilian Marterer (Nürnberg) steht in seinem Match gegen den Südkoreaner Soonkwoo Kwon vor einer machbaren Aufgabe. Der dritte deutsche Wildcard-Inhaber Rudi Molleker (Oranienburg) trifft auf den Kasachen Alexander Shevchenko.

