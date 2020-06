Stand: 28.06.2020 19:45 Uhr

Rittner: Tennis muss in Corona-Krise Verantwortung zeigen

Barbara Rittner hat nach den Corona-Infektionen bei der umstrittenen Adria-Tour ihre scharfe Kritik an Organisator Novak Djokovic erneuert. Kommende Turniere sieht sie mehr denn je in der Pflicht, den durch den laxen Umgang mit Hygienemaßnahmen entstandenen Imageschaden zu korrigieren. "Man kann immer wieder einen Fall haben, davor ist man nicht gefeit. Aber man muss es nicht provozieren oder dumm damit umgehen. Das wurde gemacht und wir müssen beweisen, dass die Tennis-Familie auch anders kann und wir sehr wohl verantwortungsbewusst sind", sagte Deutschlands Frauentennis-Chefin am Sonntag dem NDR Sportclub.

Rittner: "Unserer Tennis-Familie sehr geschadet" Sportclub - 28.06.2020 22:30 Uhr Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner ärgert sich über Novak Djokovic und sieht die kommenden Turniere in der Pflicht, den durch die Vorkommnisse bei der Adria-Tour entstandenen Imageschaden zu korrigieren.







Djokovic habe dem Tennissport einen Bärendienst erweisen, betonte die 47-Jährige: "Es wird im Allgemeinen sehr schnell gesagt, 'Typisch die Tennisleute, arrogant, ignorant, verantwortungslos'. Das müssen jetzt andere wieder geraderücken, das müssen Turniere geraderücken, die jetzt kommen."

"Ich verurteile das zutiefest. Ich finde es absolut unverantwortlich, ignorant, bis hin zu dumm, respektlos. Die ganze Welt hat mit dem Coronavirus zu kämpfen, da wird von ein paar Tennisprofis einfach so getan, als würde es nicht existieren und uns alle nichts angehen." Barbara Rittner

Tennis werde nach der "katastrophalen" Adria-Tour nun "umso mehr geprüft und kritischer betrachtet", so die Turnierdirektorin der "Bett1Aces", die im Juli in Berlin ihre Premiere feiern sollen: "Eins ist klar: Wir werden ganz, ganz strikte Vorschriften bekommen und uns auch zu 150 Prozent daran halten. Das sind Riesenplanungen, die da kommen. Wir sind uns der Verantwortung aber bewusst."

"Wir müssen beweisen, dass Tennis eine Sportart ist, die man gerade auch in Corona-Zeiten mit ein bisschen Verantwortungsgefühl sehr gut ausüben kann. Andere Sportarten - Kontaktsportarten - tun sich damit viel schwerer." Barbara Rittner

Dass die US Open trotz der Corona-Pandemie Ende August in New York stattfinden sollen, sieht die Bundestrainerin kritisch, auch wenn keine Zuschauer erlaubt sein werden: "Ich hätte mir gewünscht, dass das Turnier an einen anderen Ort verlegt wird, weil es ein absoluter Hotspot gewesen ist. Es ist für mich persönlich ein ganz komisches Gefühl, dorthin zu reisen und so zu tun, als sei nichts. Das finde ich geradezu absurd."

Entscheidung über Hamburger Turnier Mitte Juli

Weil das Grand-Slam-Turnier im "Big Apple" stattfinden soll, entscheidet die Spielerorganisation ATP über einen möglichen Nachholtermin der European Open in Hamburg voraussichtlich Mitte Juli. "Für uns war klar: Wenn die US Open mit einem umfangreichen Hygienekonzept an ihrem Ursprungsdatum festhalten, wird der Turnierkalender im September zu eng bis zum Nachholtermin der French Open (27. September - 11. Oktober, d.Red.)", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel: "Zwischen den beiden Grand Slams haben die Sandplatz-Mastersturniere von Rom und Madrid Vorrang."

Hamburgs Sandplatz-Klassiker der ATP-500er-Serie war ursprünglich vom 11. bis 19. Juli 2020 vorgesehen. Sollten die European Open in diesem Jahr nicht stattfinden können, sei zum Beispiel ein Einladungsturnier am Rothenbaum denkbar, so Reichel.

