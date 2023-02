Reitturnier in Neumünster: Wird Janne Meyer "Rider of the Year"? Stand: 15.02.2023 14:30 Uhr Von Donnerstag bis Sonntag gastiert die Weltelite des Spring- und Dressursports beim internationalen Reitturnier in Neumünster. Gewinnt Janne Meyer die Riders Tour? Der NDR überträgt an zwei Tagen live.

Bei der 72. Auflage des Traditionsturniers steht besonders der Große Preis am Sonntag im Blickpunkt. Denn dann fällt die Entscheidung, wer "Rider of the Year" wird. Vor der finalen achten Etappe führt Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), die 2015 schon einmal die prestigeträchtige Serie gewann, das Ranking mit 57 Punkten an. Es folgen die gebürtige Niedersächsin Sophie Hinners (43 Punkte) und der Däne Mathias Norhaeden, der seit Jahren in Elmshorn lebt (36 Zähler).

NDR überträgt am Sonnabend und Sonntag live

Wie das Spitzentrio ist auch Mario Stevens in Neumünster dabei. Der Springreiter aus Molbergen, der 2020 im Großen Preis bei den VR Classics triumphierte, hat 23 Zähler auf dem Konto. Ein Sieg bringt 20 Punkte, Platz zwei 17, für den 15. Platz gibt es noch einen Punkt.

Der Sportclub zeigt die Entscheidung am Sonntag von 15.45 bis 17 Uhr ebenso live im TV und hier bei NDR.de wie das Championat am Sonnabend (16 bis 16.45 Uhr).

Dressur-Weltcup macht wieder Station

Insgesamt werden beim Reitturnier in den Holstenhallen, das Pandemie-bedingt erstmals seit zwei Jahren wieder in vollem Umfang stattfindet, ab Donnerstag vier Weltranglisten-Springen ausgetragen.

Auch der Dressur-Weltcup (Sonntag, 10 Uhr) macht wieder Station und lockt wie beim Springreiten die Weltspitze nach Schleswig-Holstein. Das Weltcup-Finale findet Anfang April in Omaha (USA) statt. Vor Neumünster liegt Isabell Werth (Rheinberg) in der Gesamtwertung der Westeuropa-Liga an der Spitze, Ingrid Klimke (Münster) ist nach acht von elf Stationen Zweite.

