Reiten in Klein Flottbek: Großer Preis von Hamburg heute live

Der Franzose Emeric George hat am Freitag beim Reitturnier in Klein Flottbek die zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby für sich entschieden. Der NDR überträgt heute den Großen Preis von Hamburg live.

George gelang im Sattel von Dune du Ru der schnellste fehlerfreie Ritt, in 91,14 Sekunden siegte er vor Elisa Marlene von Hacht (Hamburg) mit Lancoon (100,16) und Derby-Titelverteidiger Marvin Jüngel (Rothenburg/Saale) mit Balou's Erbin (102,59). "Mein Pferd ist von Natur aus schnell, ich muss nur ihr Tempo mitgehen, daher war die schnelle Runde so geplant", sagte der Sieger: "Ich habe ein gutes Gefühl für Sonntag." Einen französischen Derby-Sieger hat es in Hamburg noch nicht gegeben.

Ergebnisse 2. Qualifikation Deutsches Derby 1. Emeric George (Frankreich) - Dune Du Ru 0/1:31,14 Min.

2. Elisa Marlene Von Hacht (Hamburg) - Lancoon 0/1:40,16

3. Marvin Jüngel (Rothenburg/Saale) - Balou'S Erbin Old 0/1:42,59

4. Christian Hess (Neumünster) - Claron CR 0/1:43,68

5. Clara Blau (Bramsche) - Paul 0/1:47,44

6. Frederic Tillmann (Grevenbroich) - Dsp Comanche V. 0/1:47,60

7. Thorsten Schiltz (Sprockhövel) - Sergeant Stanley 0/1:51,17

8. Alexander Butler (Irland) - Pico 0/1:53,40

9. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) - Electric Joy 0/1:55,36

10. Kristina Klebanova (Monaco) - Boreale De Rhodes 0/1:55,83

11. Carl-Philipp Knoop (Freiburg/Elbe) - Che 4/1:44,32

12. Jan Grochowski (Himbergen) - Zirosall 4/1:48,34

Insgesamt gelangen zehn Paaren Null-Fehler-Ritte in dem anspruchsvollen Parcours, bei dem es am Freitag auch erstmals über den gefürchteten Großen Wall ging.

Höhepunkt beim Turnier-Klassiker in Hamburg ist der Kampf um das Blaue Band des Derby-Siegers am Sonntag. Die prestigeträchtige Prüfung mit dem legendären Parcours ist in diesem Jahr mit 120.000 Euro dotiert.

Live-Zeiten TV und NDR.de Sonnabend (15.30 - 17.35 Uhr): Großer Preis von Hamburg

Sonntag (15 - 16 Uhr): Deutsches Spring-Derby

Sonntag (16.15 - 18 Uhr): Entscheidung Deutsches Spring-Derby im ZDF

Breen gewinnt erste Derby-Qualifikation

Die erste Qualifikation hatte am Mittwoch Shane Breen für sich entschieden. Der 49 Jahre alte Ire setzte sich mit Ipswich in 72,12 Sekunden durch und verhinderte mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt ein kleines Reit-Rentner-Märchen. Der 69-jährige Karl-Heinz Markus aus Werlte im Emsland hatte bis zu Breens Durchlauf in Führung gelegen, durfte sich aber mit seiner neunjährigen Stute Fiona (78,03) über einen beachtlichen zweiten Platz freuen.

