Hansa Rostock trennt sich von Vorstandschef Marien Stand: 22.05.2024 13:12 Uhr Robert Marien pausiert seit zwei Monaten als Vorstandschef von Hansa Rostock - und wird nicht mehr in sein Amt zurückkehren. Die Hanseaten verkündeten am Mittwoch die Entlassung des 43-Jährigen.

"Um einen grundlegenden Neuanfang zu ermöglichen, hat der Aufsichtsrat des FC Hansa Rostock entschieden, den Vorstand neu zu strukturieren und Robert Marien freizustellen", hieß es.



Medienberichten zufolge soll der Aufsichtsrat des Clubs diese Entscheidung allerdings schon vor dem feststehenden Zweitliga-Abstieg getroffen haben.

Unmittelbar nach der entscheidenden 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn im letzten Saisonspiel am vergangenen Wochenende hatte Interimsvorstand Jürgen Wehlend einen "kompletten Neuaufbau" angekündigt.

Weitere Informationen Abstieg als Aufbruchssignal: Hansa Rostock will sich neu erfinden Nach dem Abstieg aus der 2. Liga soll bei den Mecklenburgern kein Stein auf dem anderen bleiben. Der Verein soll laut Interimsboss Wehlend im "modernen Fußball" ankommen. mehr

Marien und Hansa: Aufstieg und finanzielle Konsolidierung

Marien war seit 2014 für die Kogge tätig - zunächst im Marketing und Vertrieb. Vor acht Jahren wurde der gebürtige Teterower erstmals Vorstandchef der Rostocker. Mit Unterstützung von Investor Rolf Elgeti konsolidierte er den Verein finanziell. Sportlich gelang 2021 die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Zweimal schaffte Hansa dort der Klassenerhalt, nun geht es wieder in die Dritte Liga.

Übernimmt Wehlend jetzt dauerhaft?

Aus gesundheitlichen Gründen hatte der 43-Jährige im März eine - eigentlich nur bis September geplante - Auszeit genommen. Bis auf Weiteres wird Wehlend mit seinen Vorstandskollegen Michael Meier und Günter Fett die Geschäfte der Mecklenburger führen.

Der 58-Jährige, der in ähnlichen Funktionen bereits beim VfL Osnabrück und Dynamo Dresden tätig war, hatte nach dem Saisonfinale gegen den SC Paderborn bereits erklärt, weiter zur Verfügung zu stehen: "Ich werde jetzt nicht von Bord gehen, weil wir abgestiegen sind oder dergleichen. Ich bin so lange da, wie man mich braucht."

Shapourzadeh neuer Sportchef, bleibt Selimbegovic?

Wehlend, dessen Vertrag bislang nur bis September läuft, hat in Amir Shapourzadeh bereits einen neuen Sportchef gefunden: Er folgt auf den glücklosen Kristian Walter. Zudem soll ein Vorstand "Sport" installiert werden.

Im Zuge der Umstrukturierung wurde auch Kevin Meinhardt, der seit 2019 die Kaderplanung bei Hansa verantwortete, von seinen Aufgaben entbunden. Außerdem will Hansa den Posten eines Chef-Scouts schaffen, um den zu erwartenden großen Umbruch im Spielerkader erfolgreich umzusetzen.

Ob Trainer Mersad Selimbegovic bleiben darf, ist offen. Eine Entscheidung darüber soll noch in dieser Woche getroffen werden, teilte der Club mit. "Wir werden uns zusammensetzen. Die Frage ist dann, was er möchte und zu was der Verein bereit ist. Er muss bleiben wollen, aber es spricht nichts dagegen", sagte Wehlend.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 22.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga