Redefin: Vogel distanziert Thieme um Wimpernschlag Stand: 09.05.2021 16:01 Uhr Richard Vogel hat beim Pferdefestival in Redefin nach dem Championat auch den Großen Preis und damit die zweite Etappe der Riders Tour gewonnen.

Der Springreiter aus Dagobertshausen schnappte dem bis dahin führenden Andre Thieme im letzten Ritt der Siegerrunde noch den Triumph vor der Nase weg. Gerade einmal vier Hundertstel war Vogel im Sattel von Ride Smart Never Walk Alone schneller (37,00 Sekunden) als der Lokalmatador aus Plau am See mit Chakaria (37,04).

Thieme mit Blick auf Olympia zufrieden

"Er ist einfach in Superforn und hat's verdient", sagte Thieme im Anschluss: "Ich bin trotzdem sehr zufrieden, für mich geht's ja auch um ein bisschen mehr. Die Stute musste sich hier gut zeigen, und das hat sie getan." Der 46-Jährige zählt mit Chakaria zum Perspektivkader für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Dritter wurde Carsten-Otto Nagel (Wedel), der mit L'Esperance in 38,15 Sekunden ebenfalls fehlerfrei blieb.

Am Vortag hatte Vogel das Championat von Mecklenburg-Vorpommern vor der Schweizerin Clarissa Crotta mit Yoghi und dem Dänen Sören Pedersen mit Chico Z gewonnen.

Ergebnisse Großer Preis 1. Richard Vogel - Never Walk Alone 0/37,00

2. Andre Thieme - Chakaria 0/37,04

3. Carsten-Otto Nagel - L'Esperance 2 0/38,15

4. Tim Rieskamp-Gödeking - Coldplay 33 0/38,65

5. Frederic Tillmann - Cicero's Boy Z 0/39,06

6. Patrick Stühlmeyer - Carmina 51 0/39,66

7. Simon Heineke - Chairman 20 0/39,71

8. Marco Kutscher - Charco 2 0/39,73

9. Harm Wiebusch - Clouseau 10 0/41,89

10. Philip Rüping - Casallco 4/38,28

