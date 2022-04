Punktlandung bei Nachvermessung: Hannover-Marathon war lang genug Stand: 12.04.2022 09:51 Uhr Entwarnung für Hendrik Pfeiffer: Die Strecke, die er am 3. April beim Hannover-Marathon gelaufen ist, war lang genug. Das ergab eine Nachvermessung in der Nacht zum Dienstag.

Die Strecke, die die Spitzengruppe versehentlich mit einer kleinen Abkürzung gelaufen war, betrug laut der Vermessung 42,196 Kilometer. Eine Punktlandung! Damit hat der deutsche Meister Pfeiffer, der im August an seiner ersten EM teilnehmen will, die erforderliche Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) erfüllt.

Generell wird bei der Streckenplanung für die 42,195 Kilometer ein Puffer einberechnet. Der beträgt grundsätzlich 42 Meter, in Hannover sogar etwas mehr.

Spitzengruppe kurz vor Schluss fehlgeleitet

Der Olympia-Teilnehmer vom TV Wattenscheid war gemeinsam mit der Spitzengruppe an einer Stelle falsch geleitet worden und zunächst unbemerkt der Halbmarathon- statt der Marathonlinie gefolgt. Weil sich die Linien an einer Abbiegung wieder trafen, kamen die Aktiven zwar schnell wieder auf Kurs - dennoch sei die Strecke kürzer gewesen, hatte Organisationsleiterin Stefanie Eichel dem NDR gesagt.

Pfeiffer für EM und WM qualifiziert

Pfeiffer, der das Rennen in 2:10:59 Stunden gewann, hat damit sowohl den Richtwert für die WM (2:11:30) im Juli in Eugene in den USA als auch für die EM (2:14:30) im August in München geknackt. Der Zeitraum für die Normerfüllung endet jeweils am 30. April, am 2. und 3. Mai werden die Marathon-Teams für WM und EM nominiert. Pfeiffer peilt eine Teilnahme bei den kontinentalen Titelkämpfen an.

