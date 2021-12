Edina Müller: "2021 war sehr belastend - und wahnsinnig erfolgreich" Stand: 23.12.2021 12:00 Uhr Die Bilder vom Kopfsprung ihres Trainers ins Wasser und der Siegeskuss ihres Sohnes gingen um die Welt: Hinter Paralympics-Siegerin Edina Müller liegt ein besonderes Jahr. Als erfolgreiche Leistungssportlerin und Mutter hat sie ein Zeichen gesetzt - und im Kanu noch viel vor.

von Florian Neuhauss

Ein bisschen hat die 38-Jährige gebraucht. Aber mittlerweile kann sie immer besser abschalten. Beim Plätzchen-Backen mit ihrem zweijährigen Sohn Liam gönnt sie sich sogar selbst ein paar Leckereien. Normalerweise verzichtet sie komplett auf Zucker. "Ich bin da sehr streng mit mir", sagt Müller NDR.de. "Es tut jetzt aber ganz gut, einfach mal nicht darauf achten zu müssen."

Eigentlich hätte die Ausnahme-Athletin, die 2012 schon Paralympics-Gold mit den Rollstuhlbasketballerinnen gewonnen hatte, nach ihrem Triumph in Tokio einen langen Urlaub gebraucht. Das wollte sie ihrem Arbeitgeber, der sie bereits zwei Monate für das Mega-Event freigestellt hatte, aber nicht zumuten. Mehr als eine Woche frei waren für Körper und Geist nicht drin.

Kein Geld: Sportförderung kontra Schwangerschaft

Dabei gab es viel zu verarbeiten. "2021 war sehr belastend und wahnsinnig erfolgreich zugleich", fasst die Wahl-Hamburgerin zusammen. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie war dieser Paralympics-Zyklus alles andere als normal.

Nach ihrer Silbermedaille im Para-Kanu 2016 lag der Fokus zunächst auf der Familienplanung. 2019 kam Liam zur Welt. Und auf einmal war alles anders - sogar finanziell. "Ich bin komplett aus der Sportförderung rausgeflogen", berichtet sie. "Ich hatte einen finanziellen Mehraufwand, aber auf einmal weniger Geld."

Dass die Strukturen in der Sportförderung eine Schwangerschaft "überhaupt nicht miteinbeziehen", habe sie erschreckt. Dabei hatte sie nicht vor, eine lange Pause zu machen. Gerade einmal fünf Monate nach der Geburt wurde sie - wie schon 2015 nach ihrem Sportartenwechsel - wieder Vize-Weltmeisterin.

Müller kämpft um Frauenrechte bei Paralympics

Doch die Vorbereitung auf die Paralympics blieb schwierig. Erst sorgte die Pandemie für die Verlegung der Spiele um ein Jahr, dann konnte Müller auf dem Weg nach Tokio 2021 nicht wie erhofft ein Trainingslager absolvieren. Die Vorbereitung wurde umgestellt, mit vollem Fokus auf die Paralympics. Auf die EM und WM verzichtete sie. Ohne die Vergleiche im Wettkampf fuhr allerdings die Ungewissheit immer mit, und dann tat sich auch noch die nächste Baustelle auf: Die japanischen Behörden verweigerten ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten Corona-bedingt die Einreise.

Als stillende Mutter kämpfte Müller dagegen an, wandte sich an Behörden und Verbände in Deutschland und auch an das Internationale Paralympische Komitee; an alle also, von denen sie sich Hilfe erhoffte. Und hörte - erst einmal lange nichts. "Das ging dann über den Verband. Mit mir persönlich hat niemand gesprochen. Es war eine sehr belastende Zeit, die auf jeden Fall Energie und Kraft gezogen hat", berichtet Müller. "Aber ich bin froh, dass wir das bis zum Ende durchgezogen haben."

"Am Ende hat sich alles zusammengefügt. Alles hat gepasst, es war zu 100 Prozent auf den Punkt." Edina Müller über Tokio

Ihr Sohn und ihr Lebensgefährte durften schließlich mit nach Japan reisen. Und auch wenn noch eine Posse um die Akkreditierungen folgte, "hatten wir eine richtig gute Zeit. Am Ende hat sich alles zusammengefügt. Alles hat gepasst, es war zu 100 Prozent auf den Punkt. Und dass wir das zusammen erleben durften, hat für mich noch mal einen ganz anderen emotionalen Wert."

In Paralympics-Rekordzeit zu Gold

Müller gewann ihren Vorlauf und ersparte sich so das Halbfinale. Im Endlauf "bin ich dann nur so durchgeflogen". Anders als sonst wusste die gebürtige Brühlerin auch schnell, dass sie den Titel geholt hatte. "Sobald ich an der Startlinie stehe, bin ich immer total im Tunnel. Ich bekomme nichts mehr mit, auch nicht, was auf den Bahnen neben mir passiert", sagt Müller: "Aber im Finale war ich ziemlich schnell an der Ukrainerin neben mir vorbei, das habe ich mitbekommen. Trotzdem habe ich mir erst erlaubt zu jubeln, als mein Name auf der Anzeigetafel auftauchte."

Maryna Maschula war die große Favoritin auf den Titel gewesen. In 53,958 Sekunden paddelte aber Müller in Paralympics-Rekordzeit zur Gold-Medaille. Ihr Heimtrainer Arne Bandholz, der sie mit ihrem Sohn immer unterstützt hatte, sprang vom Steg als erster Gratulant zu seiner Athletin ins Wasser. Von Liam und ihrem Lebensgefährten gab es, da saß sie noch im Boot, Küsse. Nur weil ihr Sohn immer dabei gewesen sei, habe sie sich auf dem Boot zu 100 Prozent fokussieren können. Außerdem hatte Müller es so manchem Zweifler gezeigt, zu was sie als Mutter imstande ist.

"Neues ausprobieren und neue Reize setzen"

Als Leistungssportlerin hat Müller mittlerweile längst die Paralympics 2024 in Paris in den Fokus genommen. "Und wenn ich starte, dann will ich auch Gold gewinnen", betont sie. Die Zeit, bis Liam in die Schule kommt und Planungen schwieriger werden, will sie noch nutzen. Von ihren Sponsoren hat die Para-Kanutin bereits positive Signale erhalten. Die Gespräche mit ihrem Arbeitgeber, dem BG Klinikum Hamburg, stehen Anfang des Jahres an.

Kurzfristige Ziele hat Müller bewusst nicht fomuliert. "Ich will ein bisschen was ausprobieren und neue Reize setzen", erklärt die 38-Jährige. Ein erneuter Wechsel der Sportart kommt für sie nicht infrage. "Ich bin immer offen und mich interessiert auch einiges: zum Beispiel Klettern, Surfen oder Wasserski. Aber meine Wettkampf-Sportart habe ich gefunden."

Bringt Müllers Kampf die Frauen im Sport voran?

Müller würde sich freuen, wenn sie sich für Paris qualifizieren und ihr Sohn sie mit dann fünf Jahren noch einmal bei einem Großereignis erleben würde. Die Begeisterung am Sport ist Liam wohl in die Wiege gelegt. "In meinem Boot hat er auf dem Wasser noch nicht gesessen. Aber im Schwimmbad haben wir viel Spaß - und mit meinem Trainer ist er auch regelmäßig im Motorboot dabei, wenn ich paddele. Er kann auch schon selbst den Gas-Hebel nach vorne legen", sagt Müller und lacht.

Es ärgert sie, dass es Müttern im Sport so schwer gemacht wird. Dabei sollte der Sport eigentlich als Vorbild vorangehen, betont Müller: "Aber ich hoffe, dass sich gerade durch solche Geschichten auch etwas ändert."

