Offiziell: 20. Hamburg Triathlon findet am 9. und 10. Juli statt Stand: 01.04.2022 17:43 Uhr Zuletzt hatten sich die Veranstalter ob der Corona-Lockerungen schon optimistisch gezeigt, nun ist es amtlich: Die 20. Auflage des Hamburg Triathlons findet am 9. und 10. Juli statt.

Neben dem Eliterennen werden 2022 auch mehrere Tausend Hobbysportler über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) oder die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) an den Start gehen. Bei den Profis hatten im vergangenen Jahr mit Laura Lindemann und Tim Hellwig bei den Frauen und Männern zwei deutsche Siege gegeben.

Ziellinie unmittelbar vor dem Rathaus

Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, erfolgt der Start am Jungfernstieg mit dem Schwimmen in der Alster. Die Radstrecke führt in drei Runden vorbei an der Speicherstadt, den Landungsbrücken, der Reeperbahn und dem Fischmarkt. Im abschließenden Laufen geht es am Alsterufer entlang. Die Ziellinie ist unmittelbar vor dem Rathaus.

Nachdem es 2020 wegen der pandemischen Lage nur einen Wettkampf für die Elite gegeben hatte, waren 2021 auch wieder die Hobbysportlerinnen und -sportler dabei - dazu hatten 3.000 gemeldet.

Weitere Informationen Hamburg-Marathon: Veranstalter zuversichtlich Nach den Lockerungen beim Profifußball sieht es auch für den Hamburg-Marathon, die Cyclassics und den Triathlon gut aus. mehr Lars Wichert: Vom Ruderweltmeister zum Profi-Triathleten Nach dem Ironman-Sieg in Hamburg ist Wichert für die WM auf Hawaii qualifiziert. 2023 könnte für den in der niedersächsischen Nordheide lebenden Ausdauersportler das erste Profijahr werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Triathlon