Ocean Race: Spannender Zweikampf um den Gesamtsieg Stand: 12.06.2023 12:52 Uhr 11th Hour und Holcim machen den Gesamtsieg beim Ocean Race unter sich aus. Die Malizia um Skipper Boris Herrmann wird das Rennen auf Platz drei beenden - dies steht schon vor der letzten Etappe fest, die am Donnerstag in Den Haag startet.

Ein Segel-Thriller in Den Haag mit dem dritten Erfolg in Serie für 11th Hour Racing: Das Ocean Race hat auf der vorletzten Etappe einmal mehr für beste Unterhaltung und Spannung gesorgt - und für etwas klarere Verhältnisse in der Gesamtwertung.

Der Gesamtstand beim Ocean Race 1. 11th Hour Racing - 33 Punkte

2. Team Holcim - 31 Punkte

3. Team Malizia - 27 Punkte

4. Biotherm Racing - 19 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 Punkte

Die US-Amerikaner haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Holcim. Eines der beiden Teams wird in Genua nach dem letzten Teilstück als Ocean-Race-Sieger gefeiert werden.

11th-Hour-Skipper Enright "begeistert"

Bei 11th Hour herrscht nach dem dritten Etappensieg in Folge wenig überraschend große Euphorie. "Ich bin einfach begeistert", erklärte Skipper Charlie Enright: "Es geht nicht nur um die Zwei-Punkte-Führung, sondern um die Entwicklung, die fast noch wichtiger ist als die Zähler, die wir haben."

Platz zwei auf der letzten Etappe, die am Donnerstag gestartet wird, reicht den US-Amerikanern auf jeden Fall zum Gesamtsieg.

Malizia wird auf jeden Fall Dritter werden

Herrmann und seine Malizia-Crew haben nach Rang drei auf der vorletzten Etappe keine Chance mehr auf den Gesamtsieg und werden das Rennen auf Platz drei der Gesamtwertung beenden.

Ein wenig Enttäuschung war deshalb zu spüren. "Es gibt schon gemischte Gefühle", sagte Malizias Will Harris: "Wir freuen uns, dass wir am Ende der Etappe noch aufholen konnten, hätten aber gerne noch mindestens einen Punkt mehr geholt."

Holcim freut sich und hadert zugleich

Auch beim Team Holcim fiel das Fazit gemischt aus. Zum einen war das Team zufrieden, dass es nach den Kontroversen um den zurückgetretenen Skipper Kevin Escoffier unter der Führung von Benjamin Schwartz zu Platz zwei reichte.

Trotzdem trauerte die Crew ein wenig der Chance hinterher, mit einem Sieg in Den Haag in der Gesamtwertung mit 11th Hour gleichzuziehen. "Es war ein knappes Rennen und etwas unglücklich für uns, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Holcims Abby Ehler.

Gleichzeitig betonte sie: "Auf der nächsten Etappe kann viel passieren. Es wird im Mittelmeer sehr raues Wetter geben. Noch ist alles möglich. Wir habe es in der Hand."

Hafen-Rennen könnten entscheiden

Doch was passiert, wenn Holcim zwei Zähler mehr holt und beide Teams punktgleich sind? Dann wird die Wertung der Hafen-Rennen über den Gesamtsieg entscheiden. In diesem Ranking hat 11th Hour derzeit einen relativ komfortablen Vorsprung von sechs Zählern auf Holcim.

Die Gesamtwertung der Hafen-Rennen 1. 11th Hour Racing - 20 Punkte

2. Team Malizia - 18 Punkte

3. Biotherm Racing - 14 Punkte

4. Team Holcim - 14 Punkte

5. GUYOT environnement - Team Europe - 5 Punkte

Das Hafen-Rennen am Dienstag in Den Haag ist allerdings nicht das letzte - das findet erst einige Tage (1. Juli) nach der Etappen-Ankunft in Genua statt. Dort werden die Yachten am 25. Juni erwartet. Es könnte also dazu kommen, dass nach dem eigentlichen Ende des Ocean Race noch keine Entscheidung gefallen ist.

