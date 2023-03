Ocean Race: Malizia passiert Kap Hoorn als Spitzenreiter Stand: 27.03.2023 22:30 Uhr Das Team Malizia um den Hamburger Skipper Boris Herrmann hat beim Ocean Race den Wettlauf zum Kap Hoorn gewonnen. Die deutsche Rennyacht passierte die legendäre chilenische Landmarke am Montagabend nach 29 Tagen, vier Stunden und acht Minuten.

Herrmann war anschließend überwältigt. "Kap Hoorn hält für mich viele Erinnerungen bereit. Diese Linie als Erster zu erreichen, bedeutet fast mehr als der Etappensieg. Ich bin stolz auf das Team und auf dieses Boot!", sagte der 41-Jährige. Er und seine Crew hatten die Landspitze auf der chilenischen Felseninsel Isla Hornos mit 18 Seemeilen Vorsprung vor dem Schweizer Team Holcim-PRB erreicht.

Malizia auf den Spuren der legendären Illbruck

Herrmann schrieb damit Geschichte. Die Malizia ist das erste deutsche Schiff seit der Illbruck im Jahr 2002, das bei einer internationalen Offshore-Regatta das Kap Hoorn in der Führungsposition rundete. Das Team um den deutschen Tony Kolb gewann das Ocean Race anschließend auch - vielleicht ja ein gutes Omen für die Malizia.

"Das Boot hat sich im Südpolarmeer wirklich bewährt und gezeigt, wie robust es ist", erklärte Herrmann. Sein Co-Skipper Will Harris ergänzte: "Wenn wir an an den Beginn der Etappe mit den Problemen am Mast und die starken Winde der vergangenen Tage zurückdenken, denke ich, dass wir einen tollen Job gemacht haben."

Herrmann-Team derzeit auf Rang drei

Mit dem gelungenen Gipfelsturm sind die letzten 2.000 Seemeilen der längsten Königsetappe in der Geschichte des Ocean Race eingeläutet. Die Flotte verlässt den Südpazifik und biegt links in den Atlantik ab. Dort geht es für die Weltumsegler in der finalen Phase von Etappe drei die südamerikanische Ostküste hinauf nach Itajai. Im brasilianischen Hafen wird die zweite Runde Punkte der doppelt gewerteten Etappe über insgesamt fast 15.000 Seemeilen verteilt.

Aktuell liegt die Malizia im Zwischenklassement auf Platz drei hinter den Teams Holcim-PRB (Schweiz) und 11th Hour Racing (USA).

Malizia gewinnt Roaring Forties Trophy

Der Gesamtsieg bei der Segelregatta ist für Herrmann und Co. noch weit entfernt. Einen Titel hat das Team des gebürtigen Oldenburgers nun aber schon gewonnen. Es sicherte sich die Roaring Forties Trophy für das Boot, das die Passage zwischen dem Kap der Guten Hoffnung in Afrika und dem Kap Hoorn in Südamerika am schnellsten meisterte.

Die Roaring Forties Trophy wurde in der Historie des Ocean Race erstmals für eine Nonstop-Passage zwischen beiden Kaps vergeben, da die dritte Etappe die längste des Rennens ist.

Kuiper muss nach Sturz pausieren

Derweil kann Rosalin Kuiper die Malizia-Crew derzeit bei der weiteren Aufholjagd in Richtung Spitze nicht unterstützen. Die Niederländern hatte sich beim Sturz aus der Koje in Folge der Begegnung zwischen Boot und großer Welle am Sonntag eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde und Prellungen zugezogen. Die 27-Jährige ruht auf Anraten der Ärzte an Bord, um schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu sein.

