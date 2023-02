Ocean Race: Erneut Foil-Problem bei der Malizia Stand: 02.02.2023 10:20 Uhr Rückschlag für Boris Herrmann und die Crew der "Malizia - Seaexplorer": An der Imoca-Yacht sind während des Ocean Race erneut Probleme am neuen Foil aufgetreten. Der Hamburger relativierte allerdings am Donnerstagmorgen den Schaden.

Das Malizia-Team, das während der zweiten Etappe nach Kapstadt um den Anschluss kämpft, hatte den "kleinen Schaden am Steuerbord-Foil" am Mittwoch bemerkt. "Das ist nicht ideal. Wir müssen also viel vorsichtiger damit umgehen und hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird", sagte Will Harris. Es gebe derzeit "im Grunde keine Möglichkeit, das zu reparieren".

Der Skipper, der auf dem zweiten Teilstück den Platz des verletzten Boris Herrmann eingenommen hat, berichtete, die Crew habe sich schon zuvor Sorgen um die Foils gemacht. Die Situation sei “ärgerlich, weil wir das Boot im Moment noch nicht einmal besonders hart pushen. Wir segeln ziemlich konservativ."

Herrmann relativierte allerdings am Donnerstagmorgen den Schaden bei Yacht.de. "Wir haben kein wirkliches Problem", so der Hamburger. Tatsächlich segelte die Malizia zuletzt nicht signifikant langsamer als Charlie Enrights "11th Hour Racing", das ebenfalls weiter westlich unterwegs ist.

