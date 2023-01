News zum Ocean Race: Sonnenschein und Segelwechsel beim Team Malizia Stand: 18.01.2023 15:23 Uhr Das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann läuft. Die erste Etappe der Segel-Regatta führt über 1.900 Seemeilen von Alicante auf die Kapverden. Die Route in der Übersicht, alle wichtigen Ereignisse, Positionen der Segler und Hintergründe gibt es im Live-Ticker von NDR.de.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Sonnenschein und Segelwechsel beim Team Malizia

Gibraltar passiert - Herrmann weiter Dritter

Alle fünf Yachten haben die Straße von Gibraltar hinter sich gelassen und machen Tempo auf dem Atlantik. Der Hamburger Boris Herrmann und seine Crew lagen mit der Malizia Seaexplorer am Mittwochmorgen weiterhin auf dem dritten Rang - mit rund 56 Seemeilen Rückstand auf das führende Team Holcim von Skipper Kevin Escoffier.

Wachwechsel und der Kampf gegen die Wellen

Weckruf bei Boris Herrmann, Kampf gegen den Seegang bei Rosalin Kuiper: Eindrücke von der "Malizia - Seaexplorer" auf der ersten Etappe des Ocean Race.

VIDEO: Ocean Race: Wachwechsel und Seekrankheit auf der Malizia (1 Min)

Herrmann am Dienstagmorgen auf Rang drei

An der Spitze des Rennens lag am Dienstagmorgen Team Holcim mit Skipper Kevin Escoffier. Mit kleinem Rückstand Zweiter war das 11th Hour Racing Team. Die beiden Boote hatten sich im Laufe der Nacht ein wenig abgesetzt. Boris Herrmann hatte als Dritter mit der Malizia Seaexplorer knapp 40 Seemeilen Rückstand.

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Nächster Stopp Kapverden

Durch die zu erwartende, starke Windunterstützung in der Straße von Gibraltar werden die Rennyachten voraussichtlich nur etwa fünf Tage für die erste Etappe benötigen. "Wer die Passatwinde zuerst erreicht, hat gute Chancen die Etappe zu gewinnen", so Boris Herrmann. Nach kurzem Stopp auf den Kapverden wird das Rennen am 25. Januar mit der zweiten Etappe nach Kapstadt fortgesetzt.

VIDEO: Ocean Race: Das Rennen um den Globus - mit vier Deutschen (2 Min)

Beucke warnt vor Straße von Gibraltar

Mit Susann Beucke ist beim Ocean Race erstmals seit 40 Jahren wieder eine deutsche Frau dabei - ab der zweiten Etappe. Die 31-Jährige aus Strande bei Kiel vom Team Holcim - PRB um Skipper Kevin Escoffier verfolgte den Start in Alicante vom Begleitboot aus und weiß, was auf die Kollegen zukommt:

VIDEO: Ocean-Race-Seglerin Beucke: "Mast- und Schotbruch für alle" (1 Min)

Leinen Los! Ocean Race 2023 ist gestartet

In Alicante ist der Startschuss für das Ocean Race 2023 gefallen. Die fünf Boote der Imoca-Klasse, darunter die "Malizia - Seaexplorer" von Boris Herrmann, haben die erste Etappe der legendären Mannschafts-Regatta rund um die Welt in Angriff genommen. Sie führt über 1.900 Seemeilen (rund 3.500 Kilometer) auf die Kapverden. Erwartete Ankunft ist der 22. Januar.

Insgesamt dauert das Ocean Race mehr als ein halbes Jahr. Die siebte und letzte Etappe wird am 15. Juni in Den Haag gestartet. Sie endet mit dem großen Finale in Genua. Die Ankunft wird für den 1. Juli erwartet.

Abgelegt: "Malizia - Seaexplorer" und Co. auf dem Weg

"Bye, bye Alicante": Freunde und Familie haben die Teams verabschiedet, die Hamburg-Fahne durfte bei Boris Herrmann natürlich nicht fehlen. Die Boote der Imoca-Klasse sind auf dem Weg zur Startlinie.

VIDEO: Abgelegt! "Malizia - Seaexplorer" und Co. auf dem Weg (1 Min)

Herrmann vor Ocean-Race-Start zuversichtlich

"Wir freuen uns darauf, aus dem Dock herauszufahren und loszulegen. Verglichen mit dem Start einer Vendée Globe, als der Stress nur bei mir lag, fühle ich mich wohl und zuversichtlich, da wir eine erfahrene Crew haben, die wirklich hart an diesem Projekt gearbeitet hat", sagte Boris Herrmann kurz vor dem Start, der im NDR Interview über die Chancen der "Malizia - Seaexplorer" gesprochen hat:

VIDEO: Herrmann: "Ich glaube, wir können das Ocean Race gewinnen" (2 Min)

Heute startet das Ocean Race 2023 in Alicante

Um 16 Uhr hat das Warten für die fünf Teams ein Ende: Dann beginnt das Ocean Race 2023 mit der ersten Etappe in Alicante. Von dort geht es über 1.900 Seemeilen auf die Kapverden.

VIDEO: Ocean Race 2023: Das ist die Route (1 Min)

Skipper Stanjek: Endlich raus aufs offene Meer

Die Vorbereitungen auf das Rennen sind anstrengend, aber notwendig. Skipper Robert Stanjek vom Team Guyot richtet den Blick bereits nach vorne.

VIDEO: Robert Stanjek: Freude auf das offene Meer (1 Min)

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ocean Race

Seit wann gibt es das Ocean Race? Wie wird gewertet? Wie viele Deutsche sind dabei? Alle Informationen gibt es im FAQ.

Weitere Informationen Ocean Race 2023: Die wichtigsten Fragen und Antworten In Alicante ist das Ocean Race 2023 mit Boris Herrmann gestartet. Die wichtigsten Fakten zur legendären Segel-Regatta. mehr

Herrmann glaubt an den Sieg, Beucke "mega-aufgeregt"

Der Hamburger Herrmann will bei seiner Ocean-Race-Premiere gewinnen. Für die Kielerin Beucke, die erst vor einem Jahr zum Hochsee-Segeln wechselte, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Weitere Informationen Ocean Race: Herrmann rechnet sich Siegchancen aus Heute startet das Ocean Race 2023 in Alicante. Boris Herrmann glaubt, dass er gute Chancen auf den Sieg hat. mehr

Boris Herrmann zeigt sich zuversichtlich

Vor dem Start des Ocean Race hat sich Boris Herrmann voller Vorfreude und Zuversicht präsentiert. Die neuen Foils an der Malizia-Seaexplorer haben sich bewährt, sagte der Skipper aus Hamburg.

Weitere Informationen Ocean Race: Neue Foils geben Herrmann Zuversicht Vier Tage vor dem Start gab sich der Hamburger Segler voller Vorfreude: Die neuen Foils an der Malizia-Seaexplorer seien sogar besser als die alten. mehr

Susann Beucke voller Vorfreude

Susann Beucke aus Strande bei Kiel ist erstmals bei einer Hochsee-Regatta dabei - und freut sich auf ihre Premiere. Sie gehört zur Crew von Kevin Escoffier (Frankreich) beim Team Holcim – PRB.

VIDEO: Segel-Regatta: Susann Beucke nimmt erstmals an Ocean Race teil (3 Min)

Insgesamt vier deutsche Segler dabei

Neben Herrmann und Beucke starten zwei weitere Deutsche: Der Berliner Robert Stanjek ist Co-Skipper von Benjamin Dutreux aus Frankreich. Phillip Kasüske ist Teil der Crew.

Ocean Race: Sieben Etappen über 32.000 Seemeilen

Die wichtigste Mannschaftsregatta des internationalen Segelsports führt in diesem Jahr für die Imoca-Klasse über sieben Etappen und insgesamt 32.000 Seemeilen (rund 60.000 Kilometer).

The Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; erwartete Ankunft: 22. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. erwartete Ankunft: 9. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Live-Tracker: Das Renngeschehen in der Übersicht

Hermann gewinnt erstes Hafenrennen

Der Hamburger Skipper feiert eine Woche vor dem offiziellen Start einen Achtungserfolg in Alicante.

Weitere Informationen Ocean Race: Herrmann feiert ersten kleinen Erfolg Eine Woche vor dem Start der ersten Etappe gewann der Hamburger Skipper das sogenannte In-Port Race in Alicante. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.01.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln