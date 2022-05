Medien: Trainer Pedro Calles vor Abschied von den Hamburg Towers Stand: 09.05.2022 22:21 Uhr Die Hamburg Towers müssen sich möglicherweise nach einem neuen Trainer umschauen. Medienberichten zufolge will Pedro Calles seinen auslaufenden Vertrag beim Basketball-Bundesligisten nicht verlängern.

Nach Informationen des Basketball-Magazins "BIG" und des "Hamburger Abendblatts" zieht es den Spanier nach zehnjähriger Tätigkeit in Deutschland zurück in seine Heimat, um in der dortigen Liga ACB eine neue Herausforderung zu suchen. Die spanische Eliteklasse zählt sportlich und wirtschaftlich zu den stärksten in Europa. Ein Engagement bei einem ihrer Clubs wäre für den ehrgeizigen Calles der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Der 38-Jährige war 2020 von Rasta Vechta zu den Towers gewechselt.

Towers wollen Calles halten

In der vergangenen Woche hatte Calles in einer Presserunde Fragen zu seiner Zukunft bei den Hanseaten unbeantwortet gelassen. Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby bekräftigte derweil in einem Interview mit der "Hamburger Morgenpost", den Coach halten zu wollen: "Pedro weiß, dass wir seinen Verbleib wollen." Nun scheint sich der Clubboss auf Trainersuche begeben zu müssen. Namen von möglichen Nachfolge-Kandidaten kursieren bereits in den Medien. Neben Raoul Korner, der den Bundesligisten Bayreuth nach sechs Jahren verlassen wird, zählt auch Martin Schiller dazu.

Der 40-Jährige begann seine Trainerkarriere einst in Hamburg bei der TSG Bergedorf. Zuletzt betreute der Österreicher den litauischen Club Zalgiris Kaunas. Nachdem Schiller in seiner ersten Saison das Double geholt hatte, wurde er im Oktober des vergangenen Jahres nach zwei Auftaktpleiten in der EuroLeague entlassen.

