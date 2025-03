Lüneburg gegen Zawierce: SVG-Volleyballer vor nächstem Champions-League-Coup?

Lüneburgs Volleyballer vor nächstem Champions-League-Coup? Stand: 10.03.2025 14:20 Uhr Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals den polnischen Spitzenclub CMC Warta Zawiercie zu Gast. Gelingt den Niedersachsen eine weitere Überraschung?

Drei Dinge sind jetzt schon klar: Enge Spiele können sie, Drama können sie und Comebacks auch. Auf fast schon unwirkliche Art und Weise haben sich die "LüneHünen" in zwei dramatischen Partien gegen Bundesligaspitzenreiter Berlin Volleys in den Play-offs der Champions League durchgesetzt - und sich so einen Platz im Viertelfinale der "Königsklasse" gesichert. Und verdient.

3:2 zu Hause inklusive Monster-Tie-Break, 2:3 in der Hauptstadt mit dem Happy End im Golden Set. Mehr geht gefühlt nicht. Oder vielleicht doch? Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals geht es am Dienstag nun gegen den polnischen Spitzenclub CMC Warta Zawiercie (19 Uhr).

Gelungene Generalprobe gegen die Berlin Volleys

Wie es der Zufall - beziehungsweise der Spielplan - so wollte, fand die Generalprobe für den nächsten Königsklassen-Auftritt der Lüneburger am vergangenen Sonnabend mit dem letzten Bundesliga-Hauptrundenspiel ausgerechnet gegen die Berlin Volleys statt. Sportlich war die Partie bedeutungslos, Drama bot sie aber dennoch erneut - und sah erneut das bessere Ende für die SVG: 3:2-Sieg, 15:11 im fünften Satz.

Selbstvertrauen ist nach den jüngsten Berlin-Festspielen vorhanden, aber auch viel Demut: "Wenn uns das jemand vor der Champions-League-Saison erzählt hätte, dass wir jetzt noch dabei sind mit diesen großen Namen - einfach unglaublich", hatte SVG-Coach Stefan Hübner dem NDR bereits nach der Nervenschlacht Ende Februar in Berlin gesagt.

Zawiercie feierte 2024 seinen ersten Titel

Noch zwei Spiele sind beide Teams vom Final Four der Königsklasse im polnischen Lodz (16. bis 18. Mai) entfernt. Und es könnte wieder ein enges Duell werden. Der aktuell Dritte der polnischen Plus Liga, der höchsten Volleyball-Spielklasse des Landes, qualifizierte sich als Erster anders als die SVG direkt für das Viertelfinale. Dabei gab sich Zawiercie in Gruppe C nur eine kleine Blöße beim 3:2-Erfolg in Mailand. Alle anderen Matches wurden 3:0 gewonnen (weitere Gegner waren Roeselare aus Belgien und Innsbruck aus Österreich).

Wie die Niedersachsen gewannen auch die Polen am vergangenen Donnerstag ihre Generalprobe - mit 3:2 gegen Bedzin. Der Club aus der 51.000-Einwohnerstadt nahe Kattowitz in Schlesien hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg genommen. Ursprünglich 1957 gegründet war der Verein 1995 aufgelöst, im Jahr 2011 aber reaktiviert worden. Der Club kämpfte sich sukzessive zurück in die höchste Spielklasse (Aufstieg 2017) und konnte im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des Landespokals den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte feiern.

Superstars Bieniek und Russell

Besonderes Augenmerk werden Hübner und sein Team auf Kapitän Mateusz Bieniek (Mittelblock) und Außenangreifer Aaron Russell aus den USA richten müssen - sie sind die Topstars des Teams. Bieniek gewann im vergangenen Sommer bei Olympia in Paris die Silbermedaille mit Polen.

Keine Frage, Zawiercie ist also eine große Hürde. Allerdings ist auch klar: Für die SVG scheint in dieser Saison vieles möglich. Auch und gerade weil sie mehrfach unter Beweis gestellt haben, dass sie insbesondere enge, dramatische Siege können.

