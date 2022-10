Lübeck Marathon: Streckenrekord beim allerersten Marathon Stand: 23.10.2022 18:35 Uhr Es ist eine der größten Sportveranstaltungen in SH: Der Marathon in Lübeck. Laut den Organisatoren waren am Sonntag fast 4.000 Läuferinnen und Läufer aus 25 Nationen in den verschiedenen Wettbewerben am Start.

Für das Highlight sorgte Lars Schwalm vom Leichtathletik-Club Kronshagen. Bei seinem allerersten Marathon pulverisierte er den bisherigen Streckenrekord. Zwei Stunden 18 Minuten und 17 Sekunden brauchte der 25-Jährige, der sonst auf kürzere Strecken spezialisiert ist und unterbot damit den bisherigen Rekord um zehn Minuten. Bei den Frauen legte Saskia Prehn die 42,195 Kilometer am schnellsten zurück - in drei Stunden einer Minute und fünf Sekunden.

Viele Disziplinen sorgen für Verkehrsbehinderungen

Um 10 Uhr fiel der Startschuss. In und um Lübeck waren viele Straßen bis in den Abend hinein gesperrt. Egal ob 10-Kilometer-Volkslauf, Halbmarathon, Marathon als Einzel oder Staffel - alle Athleten liefen durch die Altstadt. Die 500 gemeldeten Marathon-Läufer mussten zudem auch durch den Herrentunnel Richtung Travemünde an die Ostsee und dann wieder zurück.

