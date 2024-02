Leichtathletik-DM: Ammann und Martin holen in der Halle Gold Stand: 18.02.2024 18:25 Uhr Die norddeutschen Leichtathletinnen Alina Ammann und die erst 17-jährige Johanna Martin haben am Schlusstag der Deutschen Hallen-Meisterschaften über 800 m und 400 m Gold gewonnen.

Für Ammann von der TuS Esingen (Schleswig-Holstein) ist der Sieg in Leipzig bereits der zweite DM-Titel nach dem sensationellen Sieg bei den Freiluft-Meisterschaften im vergangenen Sommer.

"Ich habe gezeigt, dass das im Sommer kein Ausrutscher war." Alina Ammann nach ihrem DM-Sieg

Das Rennen am Sonntag war zunächst taktisch geprägt, erst auf der letzten Runde ging es zur Sache. Christina Hering übernahm die Spitze, doch knapp 20 Meter vor dem Ziel zog Ammann an der Münchnerin vorbei und lief in 2:07,55 Minuten zum Sieg.

"Ich habe mich im und auch nach dem Rennen richtig gut gefühlt", sagte Ammann nach ihrem Triumph. Der Rennverlauf sei "sehr entgegenkommend aufgrund des Trainings, was wir machen". Vor allem aber fühle sie sich richtig gut, "weil ich gezeigt habe, dass das im Sommer kein Ausrutscher war, sondern dass ich aktuell stark bin".

Martin beim erstem Start gleich zum Sieg über 400 m

Die erst 17-jährige Martin (1. LAV Rostock) war erstmals bei einer DM der Erwachsenen am Start - und rannte gleich zum Sieg. In einem offenen 400-m-Finale stürmte sie an der lange Zeit führenden Alica Schmidt (SCC Berlin) vorbei und in 52,71 Sekunden zum Titel.

"Ich kann den Sieg noch gar nicht realisieren, aber ich bin super glücklich", sagte sie nach ihrem Sieg. "Ich habe das wirklich nicht erwartet, weil ich erst 17 Jahre alt bin, aber ich freue mich einfach total." Ihr Plan sei es gewesen, "überhaupt erst ins Finale zu kommen, weil ich schon viel Respekt vor dem Wettkampf hatte". Am Ende wurde es sogar Gold.

