Laccario gewinnt Deutsches Derby

Premierensieg im Jubiläums-Derby: Eduardo Pedroza hat mit dem großen Favoriten Laccario am Sonntag in Hamburg-Horn das 150. Deutsche Derby gewonnen. Das prestigeträchtige Blaue Band ging erstmals an den Jockey aus Panama, der sein Glück auf der Horner Rennbahn schon 16 Mal versucht hatte. Beim wichtigsten und höchstdotierten Galopprennen in Deutschland wurden 650.000 Euro Prämien ausgeschüttet, allein 390.000 gingen an den Sieger. Besitzer ist das Gestüt Ittlingen des Wittener Möbelunternehmers Manfred Ostermann, das das Derby bereits 1993 und 1994 mit Lando und Laroche gewinnen konnte. Trainiert wird Laccario von Andreas Wöhler.

150 Jahre Derby in Hamburg - Faszination Galoppsport Sportclub - 06.07.2019 12:10 Uhr Autor/in: Maren Höfle, Michael Maske Seit 1869 wird das Galopp-Derby in Hamburg gelaufen und hat nichts von seiner Faszination verloren. Der Sportclub taucht ein in 150 Jahre Geschichte einer großen Tradition.







Starke verpasst achten Derby-Sieg

Der Hengst, ein naher Verwandter der beiden Derbysieger Lando und Laroche, setzte sich gegen Django Freeman (Lukas Delozier) und Außenseiter Accon (Jiri Palik) durch. "Laccario ist ein tolles Pferd, er wird es schon richten", hatte Pedroza schon vor dem Rennen angekündigt. Andrasch Starke verpasste die Chance, mit seinem achten Derby-Sieg Geschichte zu schreiben. Er belegte mit Quest the Moon nach 2.400 Metern Rang vier. Acht Derbys hat bis dato nur Gerhard Streit gewonnen.

Das Deutsche Derby war Höhepunkt und Abschluss des Sieben-Tage-Meetings. 1869 wurde das Rennen um das begehrte Blaue Band erstmals ausgetragen.

