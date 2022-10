Klein Flottbek: Deutsches Spring-Derby künftig ohne Global Champions Tour Stand: 14.10.2022 15:03 Uhr Das traditionsreiche Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg muss künftig ohne die Global Champions Tour auskommen. Veranstalter Volker Wulff teilte am Freitag mit, dass der auslaufende Vertrag mit der lukrativsten Springsport-Serie nicht verlängert worden sei.

"Wir hatten die Tour sehr gerne zu Gast in Klein Flottbek, aber Hamburg hat sein eigenes Profil, das ist seit über 100 Jahren etabliert. Dieses Profil darf sich durch einen Seriengast nicht ändern oder verwässern", so Wulff. Deswegen habe man sich mit der Tour verständigt, "den nun auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern".

"Das stand für uns immer im Vordergrund und soll auch weiterhin so sein: Das traditionsreiche Derby in Kombination mit modernem Springsport auf Weltniveau." Volker Wulff

Getrennte Wege nach 15 Jahren

Nach 15 Jahren sei es an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. "Es war eine gute Zeit, die Global Champions Tour hat Hamburg besonders in den ersten Jahren gutgetan. Wir haben vieles geschafft, was die Akzeptanz angeht. Aber nun wollte die Global Tour eigentlich mehr als wir geben können", sagte Wulff dem NDR. Andere Veranstaltungsorte würden zum Beispiel Lizenzgebühren zahlen. "Das können wir nicht machen." Es sei aber nicht so, dass Hamburg den Ansprüchen der Global Tour nicht mehr genügen würde.

Wulff: Sportlich kein Rückschlag

In der Hansestadt jedoch liegt der Fokus seit jeher auf dem prestigeträchtigen Derby, das mit seinem Parcours einzigartig ist. "Wir wollen das Derby und den Topreitsport in Hamburg als Einheit erhalten. Dafür wird dieses Event von einem Millionenpublikum so geliebt", sagte Wulff. Sportlich sei dies kein Rückschlag. Der Große Preis von Hamburg, sonst die Etappe der Global Champions Tour, wird auch weiterhin einer der Höhepunkte des Traditionsturniers bleiben. Einzig der Teamwettbewerb "Global Champions League" entfällt.

Chance für neue Partner

Bringt das künftige Fehlen der Tour wirtschaftliche Probleme mit sich? "Wir kommen zurecht. Wir sind jetzt aus den Zwängen der Global Champions Tour raus und wollen die Veranstaltung entwickeln. Dafür brauchen wir sicher noch zusätzliche Partner. Daran erbeiten wir", sagte Wulff. Weil die "Dominanz der Global Champions Tour im vermarktbaren Bereich" sehr groß gewesen sei, ergäben sich nun neue Möglichkeiten für andere Partner. Die Prüfungen würden sogar insgesamt aufgewertet. "Das Derby, das Championat von Hamburg und der Große Preis werden lukrativer für die Reiter", so der Turnierchef, der weiterhin fest mit der internationalen Spitze rechnet.

Nächste Derby-Woche im Mai 2023

Insgesamt hatte die Global Champions Tour seit 2008 14 Mal in Hamburg Station gemacht. 2020 fand in der Hansestadt wegen der Corona-Pandemie kein Derby statt. Auch 2021 fiel der Turnierklassiker aus. Stattdessen wurde einige Monate später ein kleineres Turnier mit dem Springen der Millionen-Serie als Höhepunkt ausgetragen. 2023 gastiert die Reitsport-Elite vom 17. bis 21. Mai in Klein Flottbek.

